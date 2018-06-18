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多國咖啡師 齊聚海南爭冠

2018-06-18 01:43聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第七屆中國福山咖啡杯國際咖啡師冠軍賽15日在海南省澄邁縣福山咖啡文化風情鎮開幕。來自中國、英國、波蘭、西班牙、澳洲、紐西蘭哥倫比亞、瓜危地馬拉等10多個國家和地區的20餘名咖啡師齊聚一堂，切磋咖啡技藝、交流咖啡文化。

新華社報導，在兩天的比賽中，按照國際WBC大賽的規則，咖啡師需要在15分鐘內先後完成四杯濃縮咖啡、四杯卡布奇諾咖啡、四杯創意咖啡製作，經過七名中外評委的現場評判，決出優勝者。

澄邁縣縣委副書記、縣長司迺超說，中國福山咖啡杯國際咖啡師冠軍賽自2012年至今已連辦七屆，累計共有來自全世界30餘個國家和地區的160餘名咖啡師參賽，賽事已發展成為大陸國內一線的咖啡品牌賽事之一，也成為世界各國咖啡師交流咖啡技藝的一個重要平台。賽事在澄邁縣發展壯大福山咖啡產業、提升澄邁的世界知名度、打造面向一帶一路沿線國家的咖啡交易中心等方面發揮著日益重要的作用。

「參加此次比賽的選手，與其說是同場競技，不如說是切磋技藝，交流和分享他們日趨精進的職業技能。」哥倫比亞駐中大使奧斯卡．魯埃達說。在他看來，咖啡技藝是科技與藝術的結合。「在一杯咖啡的誕生過程中，化學、物理和機械工藝，是分不開的。加上咖啡師天生的靈敏感受和後天的刻苦訓練，通過新的融合方式，打造美妙的味道，開啟味覺和感官的新天地，引領咖啡的新潮流。」

咖啡哥倫比亞紐西蘭
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