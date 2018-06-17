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陸父母年花9萬給孩子補習 讓補習帝國年賺518億

2018-06-17 18:32聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國小孩周末普遍會跟朋友出去玩、做運動、逛商場，或在家打電玩，不過，北京公立學校的學生、9歲的史蒂芬，最近一個周五晚上是在「好未來教育集團」的數學補習班度過，隔天他又來，補國文和英文。

史蒂芬的母親是北京一家軍醫院的護理師，她說：「他喜歡好未來的環境，老師教得活潑生動，學生幾乎不玩遊戲。我跟他爸從不逼他學習。」

史蒂芬的父母一年花兩萬人民幣（約台幣9.4萬元）供他補習，確保他考上大學、前途光明。這樣的願望促使中國大陸最大補習集團「好未來」財源滾滾。

「好未來」結合現場和線上教學兩種模式，老師不只對一個班級授課，而是同時對全國各地配備大螢幕的班級授課。好未來預期，今年學生人數將達190萬，彭博社說，這是紐約市公立學校註冊人數的兩倍。

好未來在大陸各地共有600個據點，學生人數在過去一年內成長49%，從去年三月到今年二月的會計年度，營收共17.2億美元（約台幣518億元）。從2010年10月好未來首次公開發行股票，到今年6月12日止，好未來的股價漲到原先的27倍，市值250億美元（約台幣7500億元），比世界最大的教育集團、總部在倫敦的培生集團（Pearson Plc）還大。

好未來股價翻漲，最大受益者莫過於共同創辦人張邦鑫，37歲的他原本是數學老師，現在已名列大陸富豪榜，他的好未來股票市值達70億美元（約台幣2100億元）。張邦鑫的父母在江蘇鄉下賣麵和水餃，張邦鑫學業成績優秀，曾在北京大學生命科學學院博士班就讀，起先當補習班老師是為了分擔家計，後來輟學建立補習事業，現在在北京中關村科技園區的辦公大樓指揮他的補習帝國。

好未來集團總裁白雲峰4月11日在博鰲論壇上發言。新華社
好未來集團總裁白雲峰4月11日在博鰲論壇上發言。新華社
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