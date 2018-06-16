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港鐵鋼筋造假疑團多 路政署報警

2018-06-16 12:35世界日報 香港新聞組╱香港16日電

港鐵沙中線紅磡站月台鋼筋接駁疑涉造假事件疑點重重，港鐵昨日向港府提交報告，但是剪鋼筋「真兇」是誰仍然是個謎，而且還留下至少三大未解疑團。路政署昨晚表示，事件或涉及刑事成分，已經報警處理。

大公報報導，「大判」禮頓與分判「泛迅」各執一詞，法矛盾，泛迅指曾應禮頓要求剪鋼筋，禮頓則否認指控，分判商「中科」的資料按照法律意見而並未公開。有駐地盤人員憶述，其中一次剪鋼筋事件中，有三條鋼筋被發現後並無糾正，但其他會面職員均指沒見過。

報導指出，全長46頁以英文撰寫的報告，包括19名港鐵現職及離職員工、3名禮頓人員、泛迅建築、中科興業的代表會面的內容。不過，涉及「中科」的一段內容並未公開。

港鐵稱，禮頓的其中一間分判商向港鐵作出的陳述，與禮頓向港鐵所的陳述有出入，港鐵經考慮法律意見後，決定另行向政府提交該分判商的陳述資料。

另據香港01報導，港鐵工程總監黃唯銘本月上旬曾受訪表示，是分判商泛迅的工人剪短鋼筋。但在港鐵提交的報告中，泛迅並未承認是剪鋼筋真兇，僅表示一旦遇到任何問題、或需要剪鋼筋，必定會向禮頓請示。港鐵消息人士稱，港鐵未有足夠證據顯示是誰剪短鋼筋。如此一來，剪鋼筋的究竟是誰人？又是誰下命令要工人剪鋼筋？此為一大疑團。

第二疑團是，港鐵一直強調在2015年發現有問題的鋼筋，亦已糾正所有被剪短的鋼筋。但在昨日提交的報告中，一名駐地盤人員憶述，其中一次有三條鋼筋並未有作出糾正。究竟該三條鋼筋有否糾正？有問題的鋼筋真實數目又是多少？港鐵至今未解答疑問。

第三個疑團，港鐵報告稱，有分判商跟禮頓的證供有出入，而禮頓強烈否認該分判商的言論；同時，在報告中分判商中科興業的證供未被公開，令人質疑是否就是中科的證供跟禮頓有所出入？

據報導，港鐵主席馬時亨昨日稱，已責成管理層巡查整個沙中線，了解有無其他違規情況，絕不容忍及護短，公司會全力配合夏正民法官的獨立調查委員會，如發現有任何違規會轉介執法機構跟進。

路政署認為，事情或會涉及刑事成分，已轉介警方跟進。警方稱，已將案件交由西九龍總區重案組跟進。

表／世界日報
表／世界日報
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