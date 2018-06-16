港七一遊行 警硬塞起點 民陣擬抗命

2018-06-16 12:34 世界日報 香港新聞組╱香港16日電



民陣連續兩年被親中的慶委會搶去維園足球場的租用權，被迫更改七一遊行的起點。民陣副召集人區諾軒表示，民陣七一遊行已經獲警方發出不反對通知書，但警方無視他們以銅鑼灣東角道作為起點的要求，「硬塞」民陣沒有申請的維園草坪給他們作遊行起點。

明報報導，今年七一遊行主題為「結束一黨專政 拒絕香港淪陷」，根據警方發出不反對通知書的內容，民陣預料有5萬人出席。警方要求遊行者在維園中央草坪出發，沿高士威道、軒尼詩道、 金鐘道和夏愨道，遊行至政府總部東翼前地集會。

蘋果日報報導，區諾軒表示，警方不准以銅鑼灣東角道作為起點，他們會作出投訴並且要求警方修正；至於民陣會否「公民抗命」在銅鑼灣東角道起步，他指要視乎警方回應，不排除呼籲市民遊行當日沿途加入。

據報導，民陣一直就七一遊行起點與警方角力，早前去信警方表明只接受以銅鑼灣東角道作起點，不過根據警方向民陣發出的不反對通知書，民陣於七一日舉行的遊行由維園草坪出發。警方認為，若由東角道出發，遊行須經過崇光百貨外的軒尼詩道東行線，才能進入西行線，屆時將造成嚴重擠塞，亦會影響消防局出入，如遇緊急事故，救援隊伍將難以到達。

區諾軒重申，民陣從來沒有申請以維園草坪作為起點，甚至曾經向警方提出絕不接受以維園草坪作集合及起步地點，直斥警方的安排「離譜」，將草坪「硬塞給市民用」。

據報導，區諾軒要求警方就不反對通知書作出修正，並考慮約見監警會作出投訴，亦不排除會就此不反對通知書作上訴。他又要求警方回應，參與遊行的人士能否沿途加入。