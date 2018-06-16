指港立會主席梁君彥處理一地兩檢不公 泛民提不信任動議

2018-06-16 12:33 世界日報 香港新聞組╱香港16日電



香港立法會日前粗暴通過高鐵西九龍站「一地兩檢」草案，立法會主席梁君彥主持會議的作法引起爭議。立法會全體民主派議員聯同醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰共26人，擬下周向梁君彥提出不信任議案；還有多個民間團體及個人發起聯署譴責梁君彥，批評他濫權，要求他問責下台。

明報報導，民主派擬提出的不信任議案中，提到梁君彥在「一地兩檢」草案二讀、三讀程序中以及在會議期間的主持手法，均違反《議事規則》，剝奪議員權利，證明他無意及無法公平公正主持立法會會議，不適合再當立法會主席。

報導指出，公民黨楊岳橋料議案不會獲得建制派支持，但「應該要做的事（提不信任議案），必須要做」，他冀透過議會向公眾交代梁的「惡行」。楊說，一旦內會否決議案，泛民會把議案直接提交立法會大會。

民主黨尹兆堅也斥梁君彥執行議事規則時不斷「搬龍門」(指隨意改變規則來自圓其說)，希望提出不信任動議，向梁「還以顏色」。

綜合媒體報導，多個民間團體及個人聯署譴責梁君彥，批評他濫權，主持會議不公，促他下台。聯署發起人、新民主同盟譚凱邦相信，有人會就一地兩檢條例、梁君彥濫權的行為提出司法覆核。

參與聯署的港大法律學院副教授戴耀廷表示，梁君彥這次是「試下把刀」，料之後處理國歌法等爭議性法案時，梁都會沿用今次手法主持會議，因此呼籲民間建立反專制大聯盟，搶占未來的立法會和區議會議席，抗衡中共在香港實行威權法治。

報導指出，這次是民主派第二次向梁君彥提不信任議案。2016年，梁君彥上任初期發生宣誓風波，泛民不滿梁君彥推翻自己容許青年新政兩名議員重新宣誓的決定，質疑梁君彥的能力出現問題。但是該不信任議案遭到建制派否決。

報導稱，不信任議案屬於無約束力的議員議案，須經分組點票表決，目前建制派在功能組別和分區直選的議席都比民主派多，因此議案日後提交立法會大會討論，恐怕難以通過。