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港大「以毒攻毒」抗流感 5-10年推新藥

2018-06-16 12:32世界日報 香港新聞組／香港16日電

港大學微生物學系採用「以毒攻毒」概念，用流感病毒基因對抗流感，研究已在小白鼠身上證實。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，希望將來可研發藥物，在五至十年內應用在人體身上。

綜合媒體報導，港大醫學院的研究團隊用了三年多時間，研發出有效抑制流感病毒的方法。袁國勇表示，這次是用以毒攻毒的方法，「欺騙」了病毒。團隊需抽取流感病毒原本的三組基因，截短成病毒缺陷干擾基因DIG3，令正常病毒無法複製，從而令病毒數量下降。

團隊同時研發另一種新的基因載體：TAT-P1蛋白，其中TAT蛋白來源自HIV病毒。新的複合蛋白能將基因DIG3導入細胞，令細胞產生的病毒是有缺陷的，這些有缺陷的細胞會逐漸增多，從而排斥其他正常病毒，令病毒量減少。

TAT-P1蛋白的另一個功能，就是透過控制運載病毒的內涵體酸鹼值，令內涵體不會因變酸而破裂，從而讓病毒進入細胞核。病毒一旦不能進入細胞核，就無法完成複製過程，變成成熟的病毒。

目前的抗流感病毒的藥物「特敏福」與「樂感清」，效果有限，而且容易產生耐藥性。港大微生物學系臨床副教授杜啟泓稱，「特敏福」一般在流感病徵出現48小時內最有效，但其後效用逐漸減退。人類流感H1N1、H3N2和禽流感H5N1、H7N9已發現耐藥病毒株。他表示，有部分流感病毒如甲型流感H1N1，在2009年大爆發時，耐藥性在短時間內由1%激增至高達70%，因此要盡快研發新的方法，務求在感染病毒前服藥，產生預防作用。

袁國勇表示，這次是首次在小鼠體內證實，缺陷干擾基因具有抗流感作用，也不會產生新的病毒或抗體危害人體健康，對季節性流感及禽流感同樣有效。他又形容，這次研究對將來流感及其他病毒感染的研究提供了重要的科學依據，期望將來可研發藥物，在五至十年內應用在人體身上。

流感病毒港大香港
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