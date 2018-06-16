已成立七年 香港1寄養家庭賦23娃兒新生

2018-06-16 12:32 世界日報 香港新聞組／香港16日電



家是每個人的避風港，但不是人人都能感受家庭溫暖，香港社署熱心幫助一班失去雙親的兒童，一直致力進行領養兒童及領養申請者配對工作，讓孩子們能重獲希望，感受親情愛意。明天是父親節，一些住在寄養家庭的兒童用行動表達對養父母的感謝。

香港01報導，本身有三個小孩的龔爸爸和龔媽媽，在2011年決定成為初生寶寶的寄養家庭，為「苦命BB」尋找到下一站幸福前，用愛填補他們人生的「空白」。

成為寄養家庭的七年，在龔家待過的有21個小孩，現在則照顧著第22、23名寶寶。「奶爸」龔爸爸記得：有寶寶天生患有毒癮，剛滿月已有「道友」的慘白模樣，毒癮起時身體還會抽搐；有寶寶甫出生便被親母放棄，連名字也沒有，他們便一直喊他「寶貝」；有唐氏綜合症的寶寶，沒有吸啜的能力，每一餐要餵兩小時。

回想當年成為寄養家庭，其實是龔媽媽的決定，她曾在院舍負責照顧嬰兒。不過，龔爸爸第一個反應卻是：「她曾大病一場，我擔心她的身體撐不住。」但眼見龔媽媽因患上癌症，雖病情穩定卻不能上班而感到失落，他也不再反對。

龔爸爸和龔媽媽說，「第一個孩子現在讀小學了，我們還會和他們一家去BBQ，聖誕節還會收到他的聖誕卡！」

另據文匯報報導，在港定居逾10年的澳洲籍夫婦Elisa與Craig於約三年前領養現年11歲的Luck，再於去年領養現年6歲的Ryan。他們現時定居香港。

他們在社署配對下，2009年與Luck見面。憶述初次見面時，Craig便很雀躍地用廣東話模仿Luck當時叫「爸爸」，並指當時Luck還很開心地去商場購物。Luck被問到對新家的感受時表示，很自豪能夠被父母選中。

當他們一家人翻開專屬於他們的日記，密密麻麻的字跡與有趣的圖畫映入眼簾。Elisa在日記陳述初次與Ryan見面的喜悅，用英文寫上「我們很激動，當門一開，Ryan就跑向他的房間，我見到他探出頭來對著我們笑，我們也忍俊不禁地相視而笑。」

Ryan被問到如何慶祝父親節時，他害羞地表示計畫送禮物及卡片給爸爸。