聲稱保護英烈 中國騰訊刪7300影片

2018-06-16 10:43 中央社 台北16日電



中國英雄烈士保護法上路，騰訊昨天證實，已經根據舉報，刪除7300餘個影片，且未來會持續進行。

香港星島日報今天報導，中國英雄烈士保護法上月正式實施後，「今日頭條」等多家媒體涉嫌傳播侮辱英烈內容，遭中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）約談。

日前又有微博網友指控，騰訊旗下平台有侮辱烈士和已故中共領導人毛澤東的不雅內容。消息發布後引起騰訊關注，14日關停相關公眾號。