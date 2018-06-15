強化兩岸國際競爭力 台商學校教學放眼全球

2018-06-15 15:27 中央社 台北15日電



為了因應台商子女跨足海外求學需求，上海台校近年積極朝國際學校格局發展，引入外籍師資加強雙語教學。中央社（上海台商子女學校台北辦事處提供） 分享 facebook

兩岸官方近期陷入青年學子爭奪攻防。台商子女學校人員今天分析，台商將子女送到大陸台校就讀，是看準台校自由開放學習環境，讓孩子在求學過程放眼全球，不會只侷限在兩岸。

中國大陸今年開放均標生可申請大陸大專院校後，台灣輿論關注，是否會出現大批高中畢業生西進大陸求學。

上海台商子女學校台北辦事處主任盧郁文今天接受中央社記者訪問時表示，陸校開放均標生申請，並不代表「均標生會錄取」。大陸頂尖大專院校目前公布的榜單也顯示，只會錄取頂標生。

關於台商子女學校畢業生的求學狀態，盧郁文表示，以上海台校為例，每年回台灣求學的高中部畢業生約為7成，其餘3成、多半尋求赴海外求學，並不侷限在兩岸三地。

就她的觀察，台商子女學校學生家長多半屬於輪派大陸的台灣幹部，不會長期待在大陸，因此更希望子女在台灣教育體系下求學。

盧郁文指出，台商子女學校使用台灣學制，相較中國大陸學校，學風更開放、自由，正體字中文教學也是一大優勢。特別在上海，許多跨國婚姻的台商父母看準這點，也紛紛將子女送進台校就讀。

她也提到，在中國大陸特殊環境下，還能讓學生保有自由學風，與大陸學校相比別出一格，某種程度也是台灣教育的門面，常讓大陸家長稱羨不已。

盧郁文說，學生在台灣開放文化下學習，對未來求學選擇不會只考量硬體資源或就業發展，也會注重學風。這也是為什麼大陸台校畢業生，不一定會選擇留在大陸，反而會回台灣，或前往香港、新加坡乃至歐美等地求學。

她表示，為了因應這樣的求學需求，上海台校近年積極朝國際學校格局發展，引入外籍師資加強雙語教學；另一方面也提供自由的教學環境，讓赴陸發展的台灣教師能放心教育台灣學子。