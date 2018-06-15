端午起 公民通關不逾半小時

2018-06-15 03:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為減少口岸過關高峰期排隊時間，中國國家移民管理局14日決定，在部分關口為中國公民設置專用通道，以實現通關排隊時間不超過半小時。

中國公安部14日通報稱，國家移民管理局決定，為切實解決中國公民在大型口岸出入境高峰期排長隊問題，自今年6月18日起，將在全國陸海空口岸推行「中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘」。

國家移民管理局副局長曲雲海介紹，雖然目前中國公民使用的出入境證件中電子證件超70%，全國70多個口岸已建成自助通道1170多條，但在中國多個樞紐機場口岸和毗鄰港澳的大型陸地口岸，旅客高峰期排隊時間較長。該局對此進行了專項調研，經充分論證和準備決定推行新舉措。

央視新聞報導指，為確保新舉措取得實效，全國邊檢機關將在出入境旅客流量較大的口岸設置中國公民專用通道，並設置高峰期提示線，當旅客排隊超出提示線時，邊檢機關將及時加開通道。同時，各地邊檢將大力提升科技信息化運用水平，提高自助通關人員比例；改善優化通關環境，推動解決邊檢候檢場地狹小、查驗通道不足等問題。

下一步還將進一步簡化邊檢手續，加大運用大數據、雲計算等科技手段提高通關效率；加強邊檢現場科學合理調度，確保外國人出入境通關效率。

中國網發布的數據顯示，2017年，中國出入境人員總數為5.98億人次。其中，中國公民出入境達5.12億人次，占總數的86%，比2007年增長了75%。