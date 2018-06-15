三毛文學獎徵集 「小沙女」回來了

2018-06-15 03:20 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北報導



「台灣講三毛是流浪的三毛，三毛追求自由的精神，鼓舞年輕人；我自己來看，一直覺得三毛作品與其說是旅行文學，我更願把它當成一種人情文學。」日前在台北舉行的「三毛文學影響與三毛散文獎座談會」上，皇冠文化集團發行人平雲說出這段感性的話。 三毛去世27年了，弟弟陳傑（左）說，三毛的親切，家人都能感受到。右為三毛姊姊陳田心。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

浙江舟山市下轄的定海區，是大陸唯一的海島歷史文化名城，而已故作家三毛（本名陳平），祖籍就是浙江定海。2016年10月，首屆「三毛散文獎」在定海設立；今年4月20日，第二屆「三毛散文獎」徵集、評選工作啟動。而今，三毛散文獎與富陽郁達夫小說獎、海寧徐志摩詩歌獎，並列為浙江三大文學獎。

定海區日前在台北舉行「三毛文學影響與三毛散文獎座談會」，三毛姊姊陳田心、弟弟陳傑等家人，皇冠文化集團發行人平雲，首屆三毛散文獎獲獎者蔡怡，淡江大學中文系教授林黛嫚，三毛友人陳憲仁，陳達鎮等齊聚一堂，回憶心中的三毛，似乎，重感情、親切的三毛又回來與大家在一起。

定海設立「三毛散文獎」的用意，在擴大三毛文學作品的影響力，弘揚三毛文學的精神，同時也鼓勵浪漫詩意的美文寫作，引導更多文學創作者觀照精神家園，融入時代變遷，表達個人心聲。而有別於首屆「回家」主題，第二屆「三毛散文獎」將主打「行走」主題。因為，三毛一生遊歷54個國家，足跡遍及世界各地，她本人及其作品與「行走」間存在著密不可分的聯繫。她把「行走」融入生命體悟、融入作品創作，引發全球「行走文學」熱潮。

「行走文學」，台灣稱為「旅行文學」。平雲認為，三毛最動人的地方，是在面對困難的環境、在有限的物質條件下，仍不斷地去發掘生活的感動及人情的美好；也是因為這個原因，使三毛作品超越時間、地點、語言，跟種族的限制。三毛作品也因真正描寫人情，雖然經過幾十年時間，依然現在仍能感動讀者，超越所有文化的差異。他透露，「皇冠」正推廣三毛作品海外的版權，也有紀錄片拍攝的計畫。

三毛的祖父陳宗緒14歲離鄉，闖蕩上海灘，從小學徒做起，到經銷石油、木材、水泥，成為一名成功的商人，晚年時回到定海建造了四合院。1948年，三毛隨父母來到台灣。1989年4月20日，三毛來到故鄉定海小沙，開啟尋根之旅，她開心地稱自己為「小沙女」，並以此作為筆名，表達對根的熱愛。三毛後來創作「悲歡交織錄」長文，記錄下故鄉定海之行的複雜心境。

「如果有來生，要做一棵樹，站成永恆。沒有悲歡的姿勢，一半在塵土裡安詳，一半在風裡飛揚。一半灑落蔭涼，一半沐浴陽光。」三毛去世後，定海人修建「三毛祖居」，開闢三毛紀念室，打造舟山名人館三毛展廳，落成三毛紀念館，建立三毛書吧，通過舉辦專題朗讀分享會等形式，希望留住三毛與故土定海間的情緣故事，追憶定海的「小沙女」。

「三毛散文獎」既重視推出優秀散文集，也重視推出優秀單篇散文作品。該獎項兩年一屆，徵集範圍不受地域限制，面向全球各地華語作家；參評作品除個人自行報送外，也可由出版社、文學雜誌社、各地作家協會推薦。第二屆「三毛散文獎」參評作品，須是2016年至2017年期間，公開出版的華語散文作品集和公開發表的單篇散文作品（不含網路發表）；徵集時間到今年10月底，將於2019年4月頒獎。