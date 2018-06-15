黑龍江大橋 連結冰上絲路

2018-06-15 03:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在黑龍江省黑河市的中俄跨界江黑龍江公路大橋施工現場，近日一片繁忙景象。現場施工負責人介紹，目前中俄雙方工程進展順利，預計2019年10月大橋將正式交付使用。屆時，將形成新的國際物流、人流大通道，實現中國東北和俄羅斯遠東直接互聯互通。

新華社報導，近年來，黑龍江省作為「一帶一路」中蒙俄經濟走廊重要節點，正加快對外開放步伐，積極推動「冰上絲綢之路」建設。

這座中俄之間的公路大橋，被認為是黑龍江省對接「冰上絲綢之路」的重要通道。「冰上絲綢之路」是指穿越北極圈，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的海運航道，主要包括俄羅斯沿岸的東北航道。地處中國東北端、與俄羅斯一水之隔的黑龍江省，在「冰上絲綢之路」建設上擁有地緣優勢，其邊境城市黑河就是一個典型代表。

黑河市順興公司與黑河市愛輝區幸福鄉聯手打造的綠色蔬菜基地，是黑龍江省諸多對俄口岸中蔬菜水果加工包裝企業之一。每天清晨，大批的蔬菜水果通過海關進入俄羅斯市場，基地年加工包裝果蔬能力8萬噸，出口果蔬品種達40餘種,年出口量3萬多噸。

近年來，黑河市積極升級對俄貿易，對俄貿易結構逐步優化。2018年1至4月，黑河市對俄貿易完成147809.49萬元，同比增長45.87%。

作為黑龍江省對俄開放重要窗口，未來幾年，黑河市將謀劃跨境鐵路大橋和國際陸海聯運通道，啟動黑龍江大橋橋頭區開發，推進黑河—俄阿穆爾州—俄薩哈共和國—北冰洋國際運輸大通道建設，串聯起一條「冰上絲綢之路」珍珠鏈。

黑龍江當代中俄區域經濟研究院院長宋魁說，在建設「冰上絲綢之路」的背景下，隨著基礎設施的完善，將有更多跨境貨物借助鐵路、水運相結合的方式，直達歐洲。黑龍江省這個傳統意義上的東北邊陲省份，將成為向北開放的前沿。

中國人民大學重陽金融研究院國際研究部主任陳曉晨表示，打通通往歐洲的交通捷徑，還將帶動更多中歐城市的經濟發展。北極航線聯結中國北方和歐洲兩大貿易區域，中俄之間能源運輸也因此獲益。