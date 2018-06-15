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廣州嚴打走私

2018-06-15 03:20聯合報 中新社

廣州海關表示，今年深入開展「國門利劍2018」聯合專項行動，重點打擊「洋垃圾」、象牙等瀕危物種、農產品、重點涉稅商品和涉槍涉毒走私。圖為緝私警察清點走私白糖。

（中新社）
（中新社）
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走私警察海關

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