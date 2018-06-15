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黃梅禪宗文化與台交流熱絡

2018-06-15 00:35聯合報 大陸特派員王玉燕／湖北黃梅報導

黃梅縣有兩座佛教禪宗祖庭的寺院，自古有「蘄春禪宗甲天下，佛家大事問黃梅」之說。近年來湖北與台灣文化交流格局中，黃梅禪宗文化「異軍突起」，只用了幾年時間，便躍升為湖北對台交流的重要「品牌」。

黃梅戲劇院大型宗教人物戲曲「傳燈」 圖／本報黃梅傳真
黃梅戲劇院大型宗教人物戲曲「傳燈」 圖／本報黃梅傳真
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2015年10月28日至11月4日，黃梅縣黃梅戲劇院攜大型宗教人物戲曲「傳燈」，赴台灣北、中、南三地公演，獲得觀眾共鳴。另一方面，近年來台灣宗教界人士來黃梅參拜祖庭的交流團，絡繹不絕。2015年4月，佛光山常務副主持慧傳法師受星雲大師委託，藉來武漢巡展星雲大師一筆字的機會，專程來黃梅參拜禪宗祖庭四祖寺、五祖寺。去年10月，黃梅縣四祖寺、五祖寺成為「海峽兩岸交流基地」。

黃梅是佛教禪宗發祥地，也黃梅戲發源地，是全大陸聞名的武術之鄉、楹聯之鄉、詩詞之鄉和挑花之鄉。全縣現有200多處旅遊景點，黃梅崇文重教風氣濃厚，基礎教育品質位居湖北全省前列。

黃梅戲原名採茶戲、黃梅調、懷腔或府調等，是從農村中成長起來的民間小戲；後因清代乾隆、道光時期連年水災，黃梅戲隨著災民流向安徽安慶。

黃梅戲的表演質樸細緻，以真實活潑著稱。因來自於民間，雅俗共賞、怡情悅性，以濃郁的生活氣息和清新的鄉土風味感染觀眾。

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