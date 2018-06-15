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五祖寺 弘忍衣鉢傳慧能之地

2018-06-15 00:35聯合報 大陸特派員王玉燕／湖北黃梅報導

所謂「山不在高，有仙則名」，黃梅縣城北12公里的東山，又名馮茂山、鳳凰山，主峰海拔不到800米。然而，這座不起眼的小山，因為深厚的禪宗文化而聲名遠播，五祖寺就在此山中。

五祖寺是佛教禪宗五祖弘忍大師說法道場，也是六祖慧能大師得衣鉢之地。它在中國佛教史上占有極其重要的位置，又是著名的旅遊勝地。

五祖寺由弘忍大師親手創建於唐永微五年 (西元654年)。寺廟自唐到清十分興旺，唐宋尤盛，先後出了100多名高僧。唐代宗賜封弘忍大師為「大滿禪師，南唐加封為「廣化禪師；宋徽宗御書「天下禪林，元文宗賜弘忍大師法號為「妙圓普覺禪師」，並改賜寺額為「東山五祖寺，簡稱五祖寺，此名一直沿用至今。

五祖寺巍峨的山門。 圖／本報黃梅傳真
五祖寺巍峨的山門。 圖／本報黃梅傳真
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五祖寺沿山勢而建，山門進去，依次為天王殿、大雄寶殿、毗盧殿、真身殿。

五祖寺天王殿，懸有宋真宗賜封「真慧禪寺」匾額。 特派員王玉燕／攝影
五祖寺天王殿，懸有宋真宗賜封「真慧禪寺」匾額。 特派員王玉燕／攝影
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五祖寺之毗盧殿。 圖／本報黃梅傳真
五祖寺之毗盧殿。 圖／本報黃梅傳真
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天王殿坐北朝南，為重檐歇山式建築，殿門上方刻有宋真宗賜封「真慧禪寺」匾額，殿中供奉的是彌勤佛，慈顏常笑，和善親切。天王殿後是大雄寶殿，大殿內供奉釋迦牟尼佛、藥師佛和阿彌陀佛；東西基座上塑有十八羅漢，神態各異，惟妙惟肖。

沿放生池側面而上，到了毗盧殿、聖母殿、觀音殿、真身殿、這是五祖寺保存下來的一組古建築群。

五祖寺之聖母殿。 圖／本報黃梅傳真
五祖寺之聖母殿。 圖／本報黃梅傳真
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毗盧殿又名麻城殿，始建於唐大中年間，宋元符中重修。此後800年間，歷興毀多達7次。現存麻城殿是明朝萬曆三十年重建，殿內造毗盧遮那佛像。

聖母殿是紀念弘忍母周夫人所建的殿堂。據載，聖母周氏為唐朝女皇武則天賜封，也是中國歷代僧人的母親中，唯一一位被皇帝賜封的聖母。

五祖寺聖母殿西側的白蓮溪，蘇東坡把泉水取名為「流響」。 圖／本報黃梅傳真
五祖寺聖母殿西側的白蓮溪，蘇東坡把泉水取名為「流響」。 圖／本報黃梅傳真
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聖母殿西側有一股淙淙泉水，叫「白蓮溪」，從山洞流過，畫夜不息，聲響如琴。當年，弘忍取這泉水煮茶，飲之清心明目，故名「法泉茶」。宋代詩人蘇東坡到此一遊，把泉水取名為「流響」，並留下瀟灑石刻手跡。

真身殿是古寺僅存的清代磚木結構宮殿式建築，是寺院最古老的建築之一。原停放五祖弘忍真身，民國年間真身被毀，現在只供奉弘忍塑像。真身殿後，是著名的通天路，由240餘級石階分三個層次砌成，直達藍天。每當山霧彌漫，行人便有登天離俗之感。

登上通天路最後幾級石階，見大滿禪師石塔，塔後是3米多高的講經台，相傳弘忍及歷代寺院住持都在此講經說法。講經台左側是捨身崖，崖前方山下有「桃源洞」、「授法洞」二天然石洞，相傳授法洞，就是弘忍當年擇法嗣慧能的地方。

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