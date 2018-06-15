親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世足開幕戰地主發威 俄羅斯5:0大勝沙烏地

禪宗三大師 弘法傳奇

2018-06-15 00:35聯合報 大陸特派員王玉燕／湖北黃梅報導

佛教禪宗四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，都在黃梅弘法修行，並傳承衣鉢。三位禪宗大師修行之路，後人口耳相傳，充滿神奇的佛法之旅。

東土禪宗四祖－大醫道信禪師，幼時慕佛門，7歲出家。其門下弟子無數，有弘忍、法融、法顯、善優、玄爽、新羅法朗，為其門下「六大神足」，是為中國禪宗叢林之始。

四祖正覺禪寺山門殿。 圖／本報黃梅傳真
四祖正覺禪寺山門殿。 圖／本報黃梅傳真
分享

唐永徽元年，傳衣鉢於弘忍。永徽二年閏九月初四，道信自入塔中，垂誡門人而寂，世壽72歲，唐代宗賜謚號「大醫禪師」。道信的傳法謁語是：華種有生性，因地華生生。大緣與性合，當生生不生。

道信提倡定居傳法，改變了自達摩祖師以來的遊化乞食為生的傳統戒行方式，積極主張戒修和禪修相結合，漸修與頓悟相連，坐禪與勞作相並的禪理、禪法，從而把禪宗推向了一個新的階段。

東土禪宗五祖－大滿弘忍禪師，俗姓周，7歲於黃梅雙峰山幽居寺從道信出家。永徽二年，道信入寂，弘忍繼席雙峰山，居東禪寺，後移錫黃梅東山五祖寺。弘忍稟承菩提達摩至其師道信禪法，加以豐富和發展，形成「東山法門」，世人尊稱為「五祖黃梅」。

自弘忍始，禪宗傳教以「楞迦經」改為「金剛經」，其禪法以悟徹心性本源為宗旨，以守本真心為參與之要，開中國佛教持有之禪風，對後世禪宗影響甚大。唐上元二年圓寂，世壽73歲。開元年間，唐代宗賜謚號「大滿禪師」。弘忍的傳法謁語是：有情來下種，因地果還生；無情即無種，無性亦無生。

相傳弘忍年老，決定由眾多弟子中選出一人來繼承自己衣鉢，弘揚佛法。門徒中的上座弟子神秀書一偈：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」眾僧直呼「妙哉！」此時，身材瘦小的舂米和尚慧能，也書一偈：「菩提本非樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃？」此偈一出，眾僧頓時噤若寒蟬。弘忍不語，只在慧能頭上用手敲了三下，轉身離去。

是夜三更，慧能來到寺邊小洞中，見師父已在此等候。於是，弘忍便將「金剛經」和衣鉢授與慧能，囑其南下，並言：「衣鉢這兩件法器，從你這一代始不再傳授。」慧能一路南遁嶺南，隱姓埋名；15年後才正式以六祖面目出現，將禪宗發揚光大。神秀到了北方，為武則天皇室所器重，兩人各自做學問，形成各自的流派。北禪宗領袖神秀是「漸悟派」，南禪宗領袖慧能則是「頓悟派」，人稱「南頓北漸」，又叫「南能北秀」。

相關新聞

禪宗天下祖庭 湖北黃梅四祖寺

2018-06-15 00:35

五祖寺 弘忍衣鉢傳慧能之地

2018-06-15 00:35

黃梅禪宗文化與台交流熱絡

2018-06-15 00:35

諷刺習近平 中國作家葉啟明正式被捕禁見律師

2018-06-14 22:55

黃永玉贈予TVB畫作疑被盜 內地拍賣喊停

2018-06-14 19:16

香港茶餐廳直播世足賽 生意料增2成

2018-06-14 19:16

貿協率178家廠商 登陸參加「2018年中國南亞博覽會」

2018-06-14 18:13

捲入郭文貴案 前保監會主席項俊波被控受賄當庭認罪

2018-06-14 17:38

赴陸台灣青年鄭博宇：就算在天橋上貼膜 我也要留下

2018-06-14 16:30

大陸球迷無限自high 「中國足球僅敗於3國球隊」

2018-06-14 15:32

陸年輕人有「嗜考症」 考證書上癮不想工作　

2018-06-14 15:15

大陸首例 湖南耒陽發不出公務員工資

2018-06-14 14:54

環球社評:龐培歐來北京 中美不只有朝核

2018-06-14 12:58

愛因斯坦遊記稱中國人骯髒愚鈍 涉種族歧視

2018-06-14 11:42

海航危機！旗下天津航空為省錢取消免費飛機餐

2018-06-14 10:12

只允許同性別合乘 滴滴順風車將恢復夜間訂單

2018-06-14 09:48

網紅奶茶果汁 抽檢監管食安

2018-06-14 05:04

時速160公里 商用2.0磁浮列車完工8月測試驗證

2018-06-14 05:04

陸端午運輸 鐵路估4700萬人次

2018-06-14 05:04

「北上廣深」退燒 大學畢業生湧進杭州

2018-06-14 05:04

廣東簽發首張「出生醫學證明」電子證照

2018-06-14 05:04

大陸養老保險 後年全面實現省級統籌

2018-06-14 05:03

瘋世足賽 南航直飛莫斯科熱銷

2018-06-14 05:03

深圳推人才引進和落戶「秒批」

2018-06-14 05:03

陸職籃球星吸金 易建聯年薪最高...達人民幣千萬元

2018-06-14 00:43

成都計程車人臉識別 全面安裝

2018-06-14 00:30

川金會後…丹東居民期待生意變好

2018-06-14 00:30

香港「一地兩檢」 衝突中通過二讀

2018-06-14 00:30

大陸微信工作群充斥玫瑰體 淪為秀工作拍馬群

2018-06-13 22:35

全真派道士結婚生子稱雙修 道教協會：違反教規

2018-06-13 19:45

偽鈔工廠藏身樓宇 外籍情侶涉案被捕

2018-06-13 18:23

都愛上外籍高層…陸半百2婦網戀破財 7旬婆收款

2018-06-13 17:58

青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

2018-06-13 17:25

噴塗平反六四、要求直選標語 江西多人被捕

2018-06-13 15:04

廣東清遠謊報臭河清澈見底 居民：笑話

2018-06-13 15:02

這個河北官員超會貪 周永康和令計劃貪不過他

2018-06-13 14:55

梁天琦案╱中外交部回應彭定康：反對外力干預香港

2018-06-13 13:49

米其林魔咒？郭富城最愛的50年竹昇麵店結業

2018-06-13 13:47

基隆市青工總會參訪大陸濟南 籲政府建立青年交流平台

2018-06-13 13:45
看更多

熱門文章

赴陸台灣青年鄭博宇：就算在天橋上貼膜 我也要留下

2018-06-14 16:30

大陸青島雷雨交加 蝦子、章魚滿天飛…

2018-06-14 15:05

郭台銘：陸可做出自己晶片和作業系統

2018-06-14 19:19

火鍋店推辦卡吃免費 活動才辦11天老闆宣布倒店

2018-06-14 13:17

時速160公里 商用2.0磁浮列車完工8月測試驗證

2018-06-14 05:04

台籍詐騙犯遭重判 陸委會：遺憾陸方不與我合作

2018-06-14 19:48

郭台銘：投資大陸30年 從吃雞蛋到吃雞腿

2018-06-14 18:52

五星旗可在台飄揚？陳芳明：變相投降

2018-06-14 13:50

24歲「妙齡女友」竟是49歲熟女 陸男財產遭竊人財兩失

2018-06-14 15:12

鴻海工業富聯盤中跌5.5% 市值跌破人民幣5千億

2018-06-14 11:38

中興通訊連兩日跌停 傳董事長可能空降

2018-06-14 19:29

兩岸僵局核心 陸委會：陸不願正視中華民國存在

2018-06-14 20:06

陸艦載機師：風險係數是太空人5倍 需極好心理素質

2018-06-14 12:42

愛因斯坦遊記稱中國人骯髒愚鈍 涉種族歧視

2018-06-14 11:42

傳美貿易官員一致同意對中共徵稅 最快周五出手

2018-06-14 13:10

海航危機！旗下天津航空為省錢取消免費飛機餐

2018-06-14 10:12

為學術「犧牲」？廣西某大學要學生吃400公斤荔枝

2018-06-14 11:12

建行董座田國立：陸房市讓人想到當年日本泡沫危機

2018-06-14 22:28

大陸首例 湖南耒陽發不出公務員工資

2018-06-14 14:54

廣東「最美DJ」林琳 要去世足賽頒獎

2018-06-14 14:53

大陸球迷無限自high 「中國足球僅敗於3國球隊」

2018-06-14 15:32

陸年輕人有「嗜考症」 考證書上癮不想工作　

2018-06-14 15:15

4天漲91.4% 鴻海FII蜜月掰掰

2018-06-14 14:28

「北上廣深」退燒 大學畢業生湧進杭州

2018-06-14 05:04

諷刺習近平 中國作家葉啟明正式被捕禁見律師

2018-06-14 22:55

陸嫦娥四號登月前 鵲橋中繼衛星進入任務軌道

2018-06-14 20:03

富士康登A股第五天 盤中逼近跌停

2018-06-14 14:14

捲入郭文貴案 前保監會主席項俊波被控受賄當庭認罪

2018-06-14 17:38

只允許同性別合乘 滴滴順風車將恢復夜間訂單

2018-06-14 09:48

環球社評:龐培歐來北京 中美不只有朝核

2018-06-14 12:58

中共商務部料未來幾年服務貿易逆差續擴大

2018-06-14 12:28

談企業創新 習近平：聖母峰最後200公尺最難

2018-06-14 22:57

習近平煙台考察：國企一定要改革 不能抱殘守缺

2018-06-14 18:28

世界盃期間嚴打酒駕 上屆賽事期間191人因酒駕喪生

2018-06-14 11:27

經濟數據偏弱 滬指兩連跌

2018-06-14 15:36

貿協率178家廠商 登陸參加「2018年中國南亞博覽會」

2018-06-14 18:13

方星海稱 將儘快讓A股納入MSCI的因子從5%提高至15%

2018-06-14 14:18

黃永玉贈予TVB畫作疑被盜 內地拍賣喊停

2018-06-14 19:16

中澳不和 傳中國拿澳洲葡萄酒開刀

2018-06-14 11:38

龐培歐14日訪華 向中方通報川金會情況

2018-06-14 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top