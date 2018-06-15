禪宗三大師 弘法傳奇

2018-06-15 00:35 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北黃梅報導



佛教禪宗四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，都在黃梅弘法修行，並傳承衣鉢。三位禪宗大師修行之路，後人口耳相傳，充滿神奇的佛法之旅。

東土禪宗四祖－大醫道信禪師，幼時慕佛門，7歲出家。其門下弟子無數，有弘忍、法融、法顯、善優、玄爽、新羅法朗，為其門下「六大神足」，是為中國禪宗叢林之始。 四祖正覺禪寺山門殿。 圖／本報黃梅傳真 分享 facebook

唐永徽元年，傳衣鉢於弘忍。永徽二年閏九月初四，道信自入塔中，垂誡門人而寂，世壽72歲，唐代宗賜謚號「大醫禪師」。道信的傳法謁語是：華種有生性，因地華生生。大緣與性合，當生生不生。

道信提倡定居傳法，改變了自達摩祖師以來的遊化乞食為生的傳統戒行方式，積極主張戒修和禪修相結合，漸修與頓悟相連，坐禪與勞作相並的禪理、禪法，從而把禪宗推向了一個新的階段。

東土禪宗五祖－大滿弘忍禪師，俗姓周，7歲於黃梅雙峰山幽居寺從道信出家。永徽二年，道信入寂，弘忍繼席雙峰山，居東禪寺，後移錫黃梅東山五祖寺。弘忍稟承菩提達摩至其師道信禪法，加以豐富和發展，形成「東山法門」，世人尊稱為「五祖黃梅」。

自弘忍始，禪宗傳教以「楞迦經」改為「金剛經」，其禪法以悟徹心性本源為宗旨，以守本真心為參與之要，開中國佛教持有之禪風，對後世禪宗影響甚大。唐上元二年圓寂，世壽73歲。開元年間，唐代宗賜謚號「大滿禪師」。弘忍的傳法謁語是：有情來下種，因地果還生；無情即無種，無性亦無生。

相傳弘忍年老，決定由眾多弟子中選出一人來繼承自己衣鉢，弘揚佛法。門徒中的上座弟子神秀書一偈：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」眾僧直呼「妙哉！」此時，身材瘦小的舂米和尚慧能，也書一偈：「菩提本非樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃？」此偈一出，眾僧頓時噤若寒蟬。弘忍不語，只在慧能頭上用手敲了三下，轉身離去。

是夜三更，慧能來到寺邊小洞中，見師父已在此等候。於是，弘忍便將「金剛經」和衣鉢授與慧能，囑其南下，並言：「衣鉢這兩件法器，從你這一代始不再傳授。」慧能一路南遁嶺南，隱姓埋名；15年後才正式以六祖面目出現，將禪宗發揚光大。神秀到了北方，為武則天皇室所器重，兩人各自做學問，形成各自的流派。北禪宗領袖神秀是「漸悟派」，南禪宗領袖慧能則是「頓悟派」，人稱「南頓北漸」，又叫「南能北秀」。