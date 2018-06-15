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禪宗天下祖庭 湖北黃梅四祖寺

2018-06-15 00:35聯合報 大陸特派員王玉燕／湖北黃梅報導

「十里三座廟，無處不逢僧」，湖北省黃梅縣，佛教禪宗六座稱為祖庭的寺院，黃梅就獨占兩座。而位於黃梅縣城西北15公里西山的四祖寺，是中國佛教禪宗第四代祖師道信大師的道場，宋真宗敕賜四祖寺「天下祖庭」，是中國禪宗第一所寺院。

四祖寺古稱幽居寺，原名正覺寺，又名雙峰寺，創建於唐武德七年(西元624年)，距今已有1370年的歷史。明朝正德、萬曆，清同治年間多次重建，最終毀於戰火。光緒年間修復，後又毀，僅存祖殿三間，古柏數株。1995年，本煥老和尚擔起重興大業，歷時五年，讓昔日祖庭重現輝煌。

記者從黃梅縣城出發，西行10多公里，就到了西山；抬頭看到寺院門西側的慈雲石坊，為仿明式四柱三間五樓不出頭的石雕牌坊。四祖寺的主體建築群有天王殿、大雄寶殿、觀音殿、祖師殿、禪堂、客堂、藏經樓、鐘鼓樓等。走進景區大門，迎面是紅牆黛瓦的重簷歇山式殿宇，簷下掛著「四祖正覺禪寺」匾額，這是山門殿，殿中供奉白玉觀音菩薩立像。

走過山門殿，庭院開闊，柏樹蒼翠；第二進是天王殿，大殿正中供奉彌勒菩薩坐像，背面供奉的護法韋馱菩薩立像。

天王殿後面一幢更加宏偉的大殿，就是大雄寶殿，是四祖寺規模最大的建築物。大殿供奉娑婆世界教主本師釋迦牟尼佛，東方琉璃世界藥師琉璃光佛，西方極樂世界阿彌陀佛。

四祖寺大雄寶殿內，供奉的三尊佛。 圖／本報黃梅傳真
四祖寺大雄寶殿內，供奉的三尊佛。 圖／本報黃梅傳真
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大雄寶殿前的一株圓柏，1400多歲；奇特的是，這株柏樹的樹幹中空，卻生機盎然。

四祖寺的千年圓柏。 圖／本報黃梅傳真
四祖寺的千年圓柏。 圖／本報黃梅傳真
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走出古寺，北行不遠，就到了衣鉢塔。塔身三層，為麻石砌築而成。相傳道信晚年在此，將衣鉢傳給弘忍，特造此塔以為紀念。

毗盧塔，四祖道信圓寂於此。 圖／本報黃梅傳真
毗盧塔，四祖道信圓寂於此。 圖／本報黃梅傳真
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西北山崗著名的毗盧塔，俗稱慈雲塔、真身塔、四方塔，建於唐朝，1千多年來保存原貌。由於其外形近似毗盧遮那佛頂所戴的寶冠，故僧人尊呼為毗盧塔，是道信的真身墓塔。

走出寺院，停車場出口處有一座古色古香的單曲拱石橋－靈潤橋，來頭不小。

靈潤橋，散發著幽幽古意。 圖／本報黃梅傳真
靈潤橋，散發著幽幽古意。 圖／本報黃梅傳真
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靈潤橋建於元至正十年（西元1350年），由四祖寺住持祖意禪師募緣修建而成，俗稱「花橋」、「過路亭」，橋頭刻著「花橋」二字，橋另一頭刻「靈潤橋」三個渾圓有力的大字，相傳是唐柳宗元的真跡。

站在橋旁朝橋下看，下面是一條頗深的山溝，以及被洪水沖刷得十分光滑的岩石。幾百年來，靈潤橋靜靜地立在四祖寺前，風吹雨打，至今依然堅固，散發著幽幽古意，也見證禪宗的傳承綿延。

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