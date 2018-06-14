香港茶餐廳直播世足賽 生意料增2成

2018-06-14 19:16 世界日報 香港新聞組／香港14日電



四年一度的世界杯足球賽14日揭幕，有不少茶餐廳直播賽事吸客，也有不少球迷表示會到商場或酒吧觀看球賽，感受氣氛。有茶餐廳負責人表示，賽事期間會設最低消費每位80元，料能較平日多兩成生意。 香港中國通訊社 分享 facebook 四年一度的世界杯足球賽14日揭幕，有不少茶餐廳直播賽事吸客，也有不少球迷表示會到商場或酒吧觀看球賽，感受氣氛。有茶餐廳負責人表示，賽事期間會設最低消費每位80元，料能較平日多兩成生意。

香港電台報導，有集團在旗下7間商場投放3000萬舉辦宣傳活動，部分會直播賽事，期望帶動人流和商戶生意額。商場推廣副總經理梁翠珊表示，預期世界杯期間，整體營業額比去年同期升1成，人流亦會有12%的增長。

另據蘋果日報報導，位於北角的東泰茶餐廳老闆冼先生稱，餐廳近日已安裝世界杯直播服務，預計賽事期間會比平日多兩成生意。他並無推出「看球套餐」，惟當比賽進入16強後改設人頭費，暫定每位100元可任飲飲品。他稱茶餐廳有11部電視機，這次增設世界杯直播服務花了約3.8萬元。

留學生賭球欠債數百萬 專家籲留意子女涉賭局

香港新聞組／香港14日電

留學生阿森（化名）花了近十年才走出賭博的困局，他表示曾認識一班「志同道合」的朋友，及後經常賭馬賭球，形容過去每逢世界杯，打開電視機就想賭錢，結果債項如滾雪球般愈滾愈大，終欠下數百萬元，需由家人償還。

香港01報導，輔導心理學家毛麗清表示，家長應留意子女有否經常上賭球討論區、電話加入賭球相關群組，如青年人不幸染上賭癮，應先向身邊親人坦白，尋求解決方法，或到中心接受戒賭輔導。