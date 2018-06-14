黃永玉贈予TVB畫作疑被盜 內地拍賣喊停

2018-06-14 19:16 世界日報 香港新聞組／香港14日電



著名畫家黃永玉贈予無線電視（TVB）的花鳥作品「晨曲」，日前於湖南長沙拍賣場出現，TVB懷疑該畫遭盜竊，已向兩地警方報案，拍賣喊停。 中國新聞社 分享 facebook 著名畫家黃永玉贈予無線電視（TVB）的花鳥作品「晨曲」，日前於湖南長沙拍賣場出現，TVB懷疑該畫遭盜竊，已向兩地警方報案，拍賣喊停。涉事拍賣行提出質疑，促TVB回應。TVB行政總裁李寶安懷疑事件和「香港早晨」節目一名已故監製有關。

香港經濟日報報導，「晨曲」原定9日在長沙拍賣，但開拍前1小時左右，當地警方到場，要求暫停拍賣。原來TVB早一天已發表聲明稱，「晨曲」由黃永玉於1991年饋贈，以祝賀「香港早晨」10周年。目前「晨曲」遺失，懷疑被盜竊，案件已呈報香港警方及內地公安局。黃永玉也發布了6月4日於北京所寫的證言，描述「晨曲」的創作和捐贈過程，表明贈予交付畫作時，所有權已歸TVB。黃永玉的兒子黃黑蠻也表示，「如果是賊贓，誰拍賣也不行。」

報導指出，雖然TVB方面稱「晨曲」疑被盜竊，但賣家廖先生卻認為自己無辜，指「晨曲」購自保利香港拍賣會，有發票和拍賣記錄，獲得的管道合理合法。根據保利香港官網，該畫當時以20萬港元開拍，最終成交價為94.3萬港元（約12萬美元）。

另據蘋果日報報導，黃永玉大作「晨曲」題款名為「歌唱春天，歌唱早晨。祝賀香港早晨十週年」，落款為「黃永玉，辛未九月（1991年）」，是湖南逸典拍賣公司上周六舉行的春拍會拍賣品之一，起拍價為80萬人民幣（約12.5萬美元）。

報導說，涉事逸典拍賣行指「晨曲」於2013年在「保利香港2013年春季拍賣會『中國近現代書畫專場』」以合法途徑拍賣，由湖南廖姓收藏家購得。拍賣行並向TVB提三大疑問：「1991年至2018年的27年間，TVB並沒有任何關於此作被盜或遺失的報案紀錄，聲明函中及之後均未透露失竊時間。在沒有任何確鑿證據證明此作目前仍為TVB所有……」。

據報導，黃永玉1942年生於湖南，曾居香港，文學家沈從文是其表叔，現為中央美術學院教授。

律師：TVB須解釋為何沒報警

香港新聞組／香港14日電

「晨曲」目前的擁有者廖先生，雖然是在港拍賣行競投獲得該幅畫，但他是否能最終擁有此畫引起關注。律師黃國桐指出，在拍賣會上購入應沒問題，不會有刑責；若TVB要索回畫作，需要解釋為何在畫作遺失後沒有報警、為何不知道畫作已遺失。他指，在內地可以向法院支付按金，申請將畫作「假扣押」，這相當於香港的禁制令。而在民事訟訴期間，不得將畫作買賣。

蘋果日報報導，本身是律師的香港立法會議員涂謹申表示，一般情況下，買家在拍賣會上購入物品，而本身沒有刑事意圖，與賣家亦不認識，且以市價成交，就不會有刑事責任。

據報導，涂謹申表示，由於畫作已經被移到內地，如果原來的物主要取回畫作，要先向香港報警指畫作被偷，同時亦要向內地法院提出民事訴訟，並提出證據，證明畫作所有權，待內地法院裁決畫作屬誰。