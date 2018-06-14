湖北藥廠氣體外洩 多名兒童疑中毒

2018-06-14 19:15 中央社 台北14日電



中國大陸湖北省黃石市百花村一間藥廠，12日突然排出大量刺激性氣體。有63名村民感到不適前往醫院檢查，其中有多名孩童出現嘔吐等中毒症狀。

香港星島日報網今天報導，黃石市經濟技術開發區管理委員會負責人表示，事故原因是世星藥業回收處理廢棄設施老化，氣體洩漏造成周邊民眾身體不適。洩漏物為二甲基亞?（DMSO），是一種含硫有機化合物，身體接觸會對眼睛有刺激作用，最常見是噁心、嘔吐。

村民表示，12日清晨6時15分左右，10歲女兒要等校車，抵達時卻看到很多兒童在嘔吐，還有一人流鼻血，嚇得她趕緊跑回家。回家時手一直摀著鼻子，女兒身體沒有什麼不適，反倒是家中的3歲兒子從晚上開始嘔吐。

村民說，翌日上午，他將3歲兒子帶到醫院檢查。經抽血化驗，醫生判斷為急性炎症，建議住院治療。而且他發現，村裡多名兒童都有類似症狀。

當地小學老師說，學校離藥廠較遠，平時在學校聞不到刺激性氣味，但當天嗅到一種說不出的味道。當地醫院表示，事發後兩天，有幾十名成年人到醫院檢查。

黃石經濟技術開發區管委會負責人說，此事件有8人感到身體不適及入院檢查，其中3人留院觀察，目前相關人士已全部回家。為防止恐慌，只要有人提出，政府就提供免費檢查，共有63人檢查。

世星藥業工作人員劉元勝13日晚上表示，公司平時用真空管吸收廢氣，12日早上因為跳電，導致作業短暫中斷，但「很快就恢復」。