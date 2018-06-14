深圳推人才引進和落戶「秒批」

2018-06-14 05:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



深圳市行政服務大廳微信12日發布消息，「深圳市普通高校應屆畢業生引進和落戶 「秒批」(無人干預自動審批)工作方案」已經市政府同意，改革後的新政實現零費用、零排隊，一次跑動自動審批，符合條件的應屆畢業生將無障礙落戶。

通知顯示，為進一步簡化優化深圳市應屆畢業生人才引進和落戶審批流程和審批方式，提高辦理效率，增強人才吸引力，制定該工作方案。

通知中表示，新增個人申辦方式，畢業生接收可通過個人申辦方式辦理，實現辦理零費用。為大幅消化報到業務高峰期，學歷信息審核網上完成，報到落戶一起辦，網上預約不等待，真正做到零排隊。

畢業生通過系統上傳畢業證及驗證報告、學位證、身分證，由系統自動核查上傳材料是否完整並比對學歷信息，由系統自動「秒批」(因數據量較大，正常匹配反饋時間為三至五分鐘)。從網上申辦到辦理落戶，全過程僅需一次跑動(非深戶前往戶籍管理機構，完成報到落戶，深戶前往權屬人力資源部門辦理報到)，完全實現一次跑動，自動審批。

通知中顯示，新增落戶選擇，應屆畢業生可根據自身情況自主選擇七種落戶方式的任一種辦理，確保每個符合條件的畢業生都能順利、無障礙落戶。而落戶後的人才補貼按市人力資源部門相關政策執行。

工作方案試運行時間為2018年6月11日至24日，正式啟動時間是2018年6月25日。網上申報信息需提交測評，畢業生在人才引進系統註冊帳號並登錄填報信息。