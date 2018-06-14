親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

深圳推人才引進和落戶「秒批」

2018-06-14 05:03聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

深圳市行政服務大廳微信12日發布消息，「深圳市普通高校應屆畢業生引進和落戶 「秒批」(無人干預自動審批)工作方案」已經市政府同意，改革後的新政實現零費用、零排隊，一次跑動自動審批，符合條件的應屆畢業生將無障礙落戶。

通知顯示，為進一步簡化優化深圳市應屆畢業生人才引進和落戶審批流程和審批方式，提高辦理效率，增強人才吸引力，制定該工作方案。

通知中表示，新增個人申辦方式，畢業生接收可通過個人申辦方式辦理，實現辦理零費用。為大幅消化報到業務高峰期，學歷信息審核網上完成，報到落戶一起辦，網上預約不等待，真正做到零排隊。

畢業生通過系統上傳畢業證及驗證報告、學位證、身分證，由系統自動核查上傳材料是否完整並比對學歷信息，由系統自動「秒批」(因數據量較大，正常匹配反饋時間為三至五分鐘)。從網上申辦到辦理落戶，全過程僅需一次跑動(非深戶前往戶籍管理機構，完成報到落戶，深戶前往權屬人力資源部門辦理報到)，完全實現一次跑動，自動審批。

通知中顯示，新增落戶選擇，應屆畢業生可根據自身情況自主選擇七種落戶方式的任一種辦理，確保每個符合條件的畢業生都能順利、無障礙落戶。而落戶後的人才補貼按市人力資源部門相關政策執行。

工作方案試運行時間為2018年6月11日至24日，正式啟動時間是2018年6月25日。網上申報信息需提交測評，畢業生在人才引進系統註冊帳號並登錄填報信息。

深圳微信高校

相關新聞

成都計程車人臉識別 全面安裝

2018-06-14 00:30

香港「一地兩檢」 衝突中通過二讀

2018-06-14 00:30

大陸微信工作群充斥玫瑰體 淪為秀工作拍馬群

2018-06-13 22:35

網紅奶茶果汁 抽檢監管食安

2018-06-14 05:04

時速160公里 商用2.0磁浮列車完工8月測試驗證

2018-06-14 05:04

陸端午運輸 鐵路估4700萬人次

2018-06-14 05:04

「北上廣深」退燒 大學畢業生湧進杭州

2018-06-14 05:04

廣東簽發首張「出生醫學證明」電子證照

2018-06-14 05:04

大陸養老保險 後年全面實現省級統籌

2018-06-14 05:03

瘋世足賽 南航直飛莫斯科熱銷

2018-06-14 05:03

陸職籃球星吸金 易建聯年薪最高...達人民幣千萬元

2018-06-14 00:43

川金會後…丹東居民期待生意變好

2018-06-14 00:30

全真派道士結婚生子稱雙修 道教協會：違反教規

2018-06-13 19:45

偽鈔工廠藏身樓宇 外籍情侶涉案被捕

2018-06-13 18:23

都愛上外籍高層…陸半百2婦網戀破財 7旬婆收款

2018-06-13 17:58

青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

2018-06-13 17:25

噴塗平反六四、要求直選標語 江西多人被捕

2018-06-13 15:04

廣東清遠謊報臭河清澈見底 居民：笑話

2018-06-13 15:02

這個河北官員超會貪 周永康和令計劃貪不過他

2018-06-13 14:55

梁天琦案╱中外交部回應彭定康：反對外力干預香港

2018-06-13 13:49

米其林魔咒？郭富城最愛的50年竹昇麵店結業

2018-06-13 13:47

基隆市青工總會參訪大陸濟南 籲政府建立青年交流平台

2018-06-13 13:45

母女積水觸電身亡 央視奇葩教學「單腳跳」被罵翻

2018-06-13 11:22

公望文化周 搭建兩岸藝文交流平台

2018-06-13 10:16

浙江富陽黃公望隱居地

2018-06-13 03:15

占洞庭湖濕地17年 官民陷僵局

2018-06-13 01:58

二維碼免費借 張家口智能圖書館

2018-06-13 01:58

貴陽-莫斯科 直飛航線開通

2018-06-13 01:58

端午節將至 先買個香包

2018-06-13 01:58

迎端午 列車上包粽

2018-06-13 01:58

香港中文大學 招生測試

2018-06-13 01:58

臭河謊報清澈 居民當笑話

2018-06-13 01:58

漢白玉螭頭 回歸圓明園

2018-06-13 00:19

天安門城樓修繕 明年4月開放

2018-06-13 00:19

機上吸菸、堵塞通道…86人遭陸禁搭機1年

2018-06-13 00:19

10萬陸客瘋世足 湧俄豪擲近百億

2018-06-13 00:07

上海迪士尼超人氣！ 入園遊客破1,100萬人次 勝東京

2018-06-13 00:00

苗族少年任世足賽旗手 誇耀中國扶貧成果

2018-06-12 21:47

「北上廣深」對中國大學畢業生魅力下降 杭州受歡迎

2018-06-12 20:03
看更多

熱門文章

悲劇！ 為保平安幫新車拜拜 剛買的BMW瞬間成火球

2018-06-13 09:51

陸廣州法院 重判涉兩宗電信詐騙案的台灣人

2018-06-13 22:19

中國製世界最大貨櫃船 「宇宙號」在滬交付

2018-06-13 13:23

重聽爺爺烏龍接錯孫 帶他去買菜又打針

2018-06-13 16:31

丈夫有新歡讓她「被死亡3年」 努力奔走終復活

2018-06-13 17:55

美國將插手台海？ 國台辦：一廂情願的神邏輯

2018-06-13 12:16

川金會看點…北京「借機」金正恩與五星旗同框

2018-06-13 18:12

母女積水觸電身亡 央視奇葩教學「單腳跳」被罵翻

2018-06-13 11:22

馬曉光批民進黨喪心病狂 陸委會回「夏蟲不可語冰」

2018-06-13 21:51

中巴建交一年了 習近平：雙方正確政治決定

2018-06-13 15:43

川金會後反思兩岸關係 國台辦：關鍵還是九二共識

2018-06-13 11:54

香港美食竹昇麵快絕響 永華麵店宣布8月「光榮結業」

2018-06-13 10:18

中國國台辦：反對美台官方往來和接觸

2018-06-13 13:49

海航債務纏身謀省錢 旗下航空取消機上餐

2018-06-13 22:37

人民日報淡化處理川金會 照片不登內文僅331字

2018-06-13 10:57

鴻海工業富聯盤中震盪未續漲停 市值續攀高

2018-06-13 10:53

全真派道士結婚生子稱雙修 道教協會：違反教規

2018-06-13 19:45

考察山東 習近平發語要建設海洋強國

2018-06-13 10:48

港股下挫 中興盤中暴跌41%

2018-06-13 12:18

北韓官員經停北京報告川金會？ 陸外交部迴避提問

2018-06-13 19:52

這個河北官員超會貪 周永康和令計劃貪不過他

2018-06-13 14:55

北韓官員停北京通報會談情況？陸外交部搞神秘

2018-06-13 17:23

A站遭駭客攻擊 近千萬筆客戶帳戶資料外洩

2018-06-13 22:43

大陸微信工作群充斥玫瑰體 淪為秀工作拍馬群

2018-06-13 22:35

美國對大陸、台灣製丙烷鋼瓶 發起反傾銷調查

2018-06-13 18:16

影／啥？給白鯨畫口紅 大連海洋世界太胡「塗」

2018-06-13 15:01

工業富聯上市第4天 連續漲停打開

2018-06-13 18:16

基隆市青工總會參訪大陸濟南 籲政府建立青年交流平台

2018-06-13 13:45

青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

2018-06-13 17:25

噴塗平反六四、要求直選標語 江西多人被捕

2018-06-13 15:04

上合峰會 學者：成為普亭一次耀眼舞台

2018-06-13 10:29

川金會落幕 陸學者稱：北京是幕後功臣

2018-06-13 10:35

川金會後龐培歐訪中 學者：會見層級是關鍵

2018-06-13 15:38

美國務卿明訪陸 向北京介紹川金會成果

2018-06-13 11:05

官方嚴厲調控 北京周邊城市房價降溫

2018-06-13 13:52

都愛上外籍高層…陸半百2婦網戀破財 7旬婆收款

2018-06-13 17:58

廣東清遠謊報臭河清澈見底 居民：笑話

2018-06-13 15:02

大陸海協會原會長陳德銘 出任南京大學特聘教授

2018-06-13 16:17

中興通訊恢復交易 港股開盤暴跌37.5%

2018-06-13 12:14

美朝峰會後美插手台海？ 國台辦：一廂情願的神邏輯

2018-06-14 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top