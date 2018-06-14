大陸養老保險 後年全面實現省級統籌

2018-06-14 05:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸人力資源和社會保障部副部長遊鈞昨在國務院政策例行吹風會上表示，大陸將加快完善養老保險省級統籌制度，推進養老保險基金統收統支工作，2020年要全面實現省級統籌，為養老保險全國統籌打好基礎。

新華社報導，遊鈞指出，日前國務院印發「關於建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度的通知」，為確保養老保險基金中央調劑制度順利實施，要加快完善相關配套保障措施。

強化養老保險基金預算管理，強化基金預算嚴肅性和要求，嚴格規範收支內容、標準和範圍，確保應收盡收，杜絕違規支出。

建立健全考核獎懲機制，將養老保險擴面徵繳、確保基本養老金發放、嚴格養老保險基金管理、養老保險基金中央調劑制度落實等情況列入省級政府工作責任制考核內容，對工作業績好的省級政府進行獎勵，對出現問題的省級政府及相關責任人進行問責。

推進信息化建設，建立全國養老保險繳費和待遇查詢系統、養老保險基金中央調劑監控系統以及全國共享的中央數據庫，實現信息、數據互聯互通，及時掌握和規範中央調劑基金與省級統籌基金收支行為，防範風險。

遊鈞表示，近年來，中國基本養老保險制度改革取得重大進展，在制度上實現對城鄉各類人員的全面涵蓋，參保人數不斷增加，待遇水準穩步提高。

2017年底，全國企業職工基本養老保險參保人數達3.53億人，其中在職參保人數2.58億人、離退休人員9454萬人；2017年基金總收入3.3兆元，總支出2.9兆元，年末累計結餘4.1兆元。

遊鈞稱，從養老保險基金收支總體情況來看，運行較平穩，能夠確保基本養老金按時足額發放。但隨著中國城鎮化、就業多樣化、人口老齡化加快發展，地區間撫養比差距擴大，省際之間基金不平衡的問題日益嚴重。

養老保險基金結餘主要集中在廣東、北京等地區，而遼寧、黑龍江等部分省份已經出現基金當期收不抵支的情況，基金運行面臨較大壓力。省際間基金不平衡問題靠省級統籌難以解決，需要進一步提高統籌層次，在全國範圍對基金進行適度調劑。