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瘋世足賽 南航直飛莫斯科熱銷

2018-06-14 05:03聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

世界盃足球賽將於2018年6月14日-7月15日期間在俄羅斯舉行。今年4月開始，南航就已經開始著手圍繞世界盃推介深圳直飛莫斯科航線，推出世界盃專屬產品及各種優惠機票。截至目前，機票銷售已超七成，臨近決賽機票已全部售罄。

香港文匯網報導，南航是採用優質時刻執飛深圳-莫斯科航線：深圳時間15:55出發，經過九個半小時的飛行後抵達莫斯科，莫斯科返程出發時間是當地23:40，旅客在機上睡一覺就能抵達深圳，這個時刻非常符合旅客出行需求。

截至到目前為止，南航深圳直飛莫斯科航線的客票已經銷售七成。於比較旺的日期如世界盃的半決賽、決賽，這些日期目前基本客票已全部賣完。前往莫斯科的票價基本維持在3430元(人民幣，下同)，稅金大概是1658左右。同時由於世界盃跟暑期部分重合，後續莫斯科航線將持續走旺，餘票只剩下三成左右，南航建議旅客，有意去看世界盃還需提前購買機票，做好準備。

針對世界盃南航也推出相關產品，例如有跟深圳各大旅行社及旅遊網站推出世界盃專屬產品。同時暑假期間在這條航線上推出特價產品，部分時間票價低至1600。

南航目前有廣州、深圳、武漢、烏魯木齊四個城市有航班抵達俄羅斯，珠三角地區球迷亦可選擇廣深搭配的線路進行遊玩，針對此類型旅客南航也提供對應的大巴士接送服務。

莫斯科深圳航線

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