廣東簽發首張「出生醫學證明」電子證照

2018-06-14 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



加載DNA條碼電子「出生醫學證明」原型系統研發應用華南示範擴展項目，正式在穗啟動。日前廣東簽發首張「出生醫學證明」電子證照，全程採用人臉識別認證，在省內通用。

廣州日報報導，廣州最快可在今年發出第一張加載DNA條碼的電子出生證。加載DNA後的電子出生證，將在打拐（拐賣人口）、失聯、破案、司法程序身分認證、醫學配型應用、親權鑒定等方面精準應用。

這項出生證電子證照省內通用。中國疾控中心婦幼保健中心副主任、中國人口學會出生人口與兒童專業委員會主任委員樊延軍表示，從1996年使用國家統一印製下發的「出生醫學證明」以來，已更新使用過五個版本，目前正在使用的是2014年1月1日起啟用的第五版本。1996至2017年，大陸全國出生證印製總數達3.24億套。

出生證只有具人民幣印製資質的企業才能印刷，但紙質證件加上信息有限，還是給相關機構鑒別真偽帶來了一些困難。

「紙質出生證的不足，早就引起了重視。」樊延軍說，從2012年開始，大陸就開始研究電子出生證的制發模式。今年6月5日廣東省第一張省內通用的「出生醫學證明」電子證照，在廣州市婦女兒童醫療中心簽發。

「是出生醫學證明的電子證照，而非電子醫學出生證明，使它只能在省內通用。」樊延軍說，電子證照申領中，全程進行人臉識別身分認證，但無法從根本上實現唯一的排他性防偽。

樊延軍表示，還得做電子出生證即通過國家數據中心進行防偽唯一編碼，相關機構直接打印簽發，同時電子傳送包含二維碼防偽標識的出生證。這一電子出生證的原型系統已在遼寧撫順、湖北武漢試行。

樊延軍指出，更重要的一項「出生醫學證明」示範項目，是在出生證上「加料」綁定DNA條碼。

所謂「加料」，就是在新生兒出生時採集血型、DNA等，採用DNA檢測技術，將每名新生兒獨一無二的遺傳信息轉換為基因身分編碼，作為生物標識，綁定標注在出生醫學證明上。這樣一來，如果新生兒或兒童被偷盜、被拐賣、丟失、失聯等，單純的電子「出生醫學證明」無法避免資料造假後重新申領，但DNA「加料」後就可以避免。

華南共有1000例新生兒納入這一由國家衛健委科技研究所、國家疾控婦幼保健中心等主導的項目，最快於今年內，廣州等地可發出第一張加載DNA條碼的電子出生證。