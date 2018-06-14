陸職籃球星吸金 易建聯年薪最高...達人民幣千萬元

2018-06-14 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



中國男子籃球職業聯賽（CBA）是由中國籃球協會所主辦的跨年度主客場制籃球聯賽，聯賽是大陸最高等級的籃球比賽，身價最高的球星易建聯（圖左）年薪達人民幣千萬元。 分享 facebook 中國男子籃球職業聯賽（CBA）是由中國籃球協會所主辦的跨年度主客場制籃球聯賽，聯賽是大陸最高等級的籃球比賽，身價最高的球星易建聯年薪達人民幣千萬元。

聯賽自每年10月或11月開始至次年的4月左右結束，長度和美國的NBA相仿，2001年曾吸收台灣的新浪獅隊，2002年香港的香港飛龍隊也曾參加聯賽，目前聯賽球隊數為20支。目前最新的賽季為2017年10月至今年5月。

聯賽的規模、管理、運作和受關注程度都堪稱是中國大陸最好最規範的職業聯賽，同時也是亞洲地區水平最高的籃球聯賽，每年都是大手筆的投入，而球員的收入也不低。

雖然和NBA球員動輒數千萬的薪資無法相比，但是相對也是相當高收入的職業。

經濟日報提供 分享 facebook 1995年，浙江中欣隊聘請來自烏茲別克的米哈依爾．薩芬科夫，這是CBA歷史上首位外籍球員。

近年也有台灣球員與教練投入CBA戰場，2017-18賽季，有包括林志傑、曾文鼎、楊敬敏、田壘、李學林、劉錚、胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔等九位球員與劉義祥教練在CBA奮戰。

台灣籃球好手陳盈駿卸下世大運戰袍後，轉戰CBA，據報導，廣州龍獅開出六年合約，後兩年擁有球員選擇權，新人年薪約台幣450萬元，平均年薪逾台幣700萬元。

至於中國大陸球星的身價，據陸媒報導，易建聯雖已步入職業生涯中後期，但收入仍是大陸球員中的一哥，也是身價最高的球員。易建聯一年的薪資加上廣告代言等收入，不亞於NBA球星，據估計達人民幣1,000萬元。

排名第二的李根當年毅然離開北京首鋼，新疆隊開出的好價碼應該是主因。年薪人民幣700萬元的高薪在所有CBA大陸球員中排名第二。