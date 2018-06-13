陸媒體人討薪 政府所屬媒體不再是鐵飯碗

2018-06-13 22:48 中央社 上海13日電



中國地方媒體齊齊哈爾廣播電視台11日爆出編輯和記者討薪，員工拉的討薪布條寫著「黨的喉舌不能拋棄」。分析指出，政府所屬媒體競爭力下降，不再是鐵飯碗。

由深圳市媒通社傳媒科技有限公司註冊、微博認證為「媒通社」報導，網友上傳的影片中，約20多人在齊齊哈爾廣播電視台前拉布條抗議，布條上寫明「編輯記者討工薪」、「黨的喉舌不能拋棄 廣播電視必須回歸財政」等內容。

報導指出，齊齊哈爾廣播電視台是大陸電視事業發展史上早期創建的13家電視台之一，公開資料顯示，有員工約320人。以往，主流媒體的工作是鐵飯碗，但傳統廣電行業整體上的經營維艱、人才出走等，顯示這個行業正在式微。

北京中視博傳文化傳播有限公司微信號「廣電業內」則分析，這類城市廣電最大的經營問題來自體制。齊齊哈爾廣播電視台屬於事業單位，在大陸就是受國家機關領導、屬於政府部門的事業編制，但並非公務員。

這種情況下，城市廣電在資源配置的行政力量高於市場機制，內容也不能滿足市場，競爭力日漸下降。此外，城市廣電面臨總體人員過剩、專業人才缺乏且人才流失，但機制僵化導致招人難、留人難。

分析並指出，雖然新媒體蓬勃發展下，大陸的傳統媒體多被要求要發展「媒體融合」，但經常只流於形式，成效有限，這些都導致「鐵飯碗也會生鏽」。