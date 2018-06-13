親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

納粹是什麼？—從庸常到屠殺實驗場

首例！網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

陸媒體人討薪 政府所屬媒體不再是鐵飯碗

2018-06-13 22:48中央社 上海13日電

中國地方媒體齊齊哈爾廣播電視台11日爆出編輯和記者討薪，員工拉的討薪布條寫著「黨的喉舌不能拋棄」。分析指出，政府所屬媒體競爭力下降，不再是鐵飯碗。

由深圳市媒通社傳媒科技有限公司註冊、微博認證為「媒通社」報導，網友上傳的影片中，約20多人在齊齊哈爾廣播電視台前拉布條抗議，布條上寫明「編輯記者討工薪」、「黨的喉舌不能拋棄 廣播電視必須回歸財政」等內容。

報導指出，齊齊哈爾廣播電視台是大陸電視事業發展史上早期創建的13家電視台之一，公開資料顯示，有員工約320人。以往，主流媒體的工作是鐵飯碗，但傳統廣電行業整體上的經營維艱、人才出走等，顯示這個行業正在式微。

北京中視博傳文化傳播有限公司微信號「廣電業內」則分析，這類城市廣電最大的經營問題來自體制。齊齊哈爾廣播電視台屬於事業單位，在大陸就是受國家機關領導、屬於政府部門的事業編制，但並非公務員。

這種情況下，城市廣電在資源配置的行政力量高於市場機制，內容也不能滿足市場，競爭力日漸下降。此外，城市廣電面臨總體人員過剩、專業人才缺乏且人才流失，但機制僵化導致招人難、留人難。

分析並指出，雖然新媒體蓬勃發展下，大陸的傳統媒體多被要求要發展「媒體融合」，但經常只流於形式，成效有限，這些都導致「鐵飯碗也會生鏽」。

微信北京

相關新聞

大陸微信工作群充斥玫瑰體 淪為秀工作拍馬群

2018-06-13 22:35

全真派道士結婚生子稱雙修 道教協會：違反教規

2018-06-13 19:45

偽鈔工廠藏身樓宇 外籍情侶涉案被捕

2018-06-13 18:23

都愛上外籍高層…陸半百2婦網戀破財 7旬婆收款

2018-06-13 17:58

青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

2018-06-13 17:25

噴塗平反六四、要求直選標語 江西多人被捕

2018-06-13 15:04

廣東清遠謊報臭河清澈見底 居民：笑話

2018-06-13 15:02

這個河北官員超會貪 周永康和令計劃貪不過他

2018-06-13 14:55

梁天琦案╱中外交部回應彭定康：反對外力干預香港

2018-06-13 13:49

米其林魔咒？郭富城最愛的50年竹昇麵店結業

2018-06-13 13:47

基隆市青工總會參訪大陸濟南 籲政府建立青年交流平台

2018-06-13 13:45

公望文化周 搭建兩岸藝文交流平台

2018-06-13 10:16

浙江富陽黃公望隱居地

2018-06-13 03:15

占洞庭湖濕地17年 官民陷僵局

2018-06-13 01:58

二維碼免費借 張家口智能圖書館

2018-06-13 01:58

貴陽-莫斯科 直飛航線開通

2018-06-13 01:58

端午節將至 先買個香包

2018-06-13 01:58

迎端午 列車上包粽

2018-06-13 01:58

香港中文大學 招生測試

2018-06-13 01:58

臭河謊報清澈 居民當笑話

2018-06-13 01:58

漢白玉螭頭 回歸圓明園

2018-06-13 00:19

天安門城樓修繕 明年4月開放

2018-06-13 00:19

機上吸菸、堵塞通道…86人遭陸禁搭機1年

2018-06-13 00:19

10萬陸客瘋世足 湧俄豪擲近百億

2018-06-13 00:07

上海迪士尼超人氣！ 入園遊客破1,100萬人次 勝東京

2018-06-13 00:00

苗族少年任世足賽旗手 誇耀中國扶貧成果

2018-06-12 21:47

「北上廣深」對中國大學畢業生魅力下降 杭州受歡迎

2018-06-12 20:03

瘋狂套現？ 華誼兄弟股權幾乎全部質押

2018-06-12 17:30

安徽1商人行賄受查 挖出33名受賄公職人員

2018-06-12 17:02

微博封「時政有害信息」帳號 比上月暴增3倍

2018-06-12 17:02

女赴醫切腫瘤 一個月後才知整個子宮都沒了！

2018-06-12 16:22

天安門城樓15日起修繕 料明年4月底重新開放

2018-06-12 16:18

深夜醉倒黑龍江街頭 15歲女遭2貨車輾斃

2018-06-12 16:08

賭世界杯 港囚香菸做賭注、挖空拖鞋藏骰子

2018-06-12 15:21

我們背他！男童罹腦麻無法行走 暖同學左右護衛

2018-06-12 15:17

港鐵土瓜灣站「削筋」 兩層牆只剩下一層

2018-06-12 15:16

南京「凶宅」別墅 被神秘買家3615萬拍得

2018-06-12 15:13

傳廣東省長馬興瑞 調任海南省委書記

2018-06-12 14:39

旺角騷亂案重判引議 黨媒聲稱撥亂反正

2018-06-12 13:20
看更多

熱門文章

悲劇！ 為保平安幫新車拜拜 剛買的BMW瞬間成火球

2018-06-13 09:51

機上吸菸、堵塞通道…86人遭陸禁搭機1年

2018-06-13 00:19

中國製世界最大貨櫃船 「宇宙號」在滬交付

2018-06-13 13:23

漢白玉螭頭 回歸圓明園

2018-06-13 00:19

重聽爺爺烏龍接錯孫 帶他去買菜又打針

2018-06-13 16:31

丈夫有新歡讓她「被死亡3年」 努力奔走終復活

2018-06-13 17:55

美國將插手台海？ 國台辦：一廂情願的神邏輯

2018-06-13 12:16

母女積水觸電身亡 央視奇葩教學「單腳跳」被罵翻

2018-06-13 11:22

陸廣州法院 重判涉兩宗電信詐騙案的台灣人

2018-06-13 22:19

川金會後反思兩岸關係 國台辦：關鍵還是九二共識

2018-06-13 11:54

中巴建交一年了 習近平：雙方正確政治決定

2018-06-13 15:43

川金會看點…北京「借機」金正恩與五星旗同框

2018-06-13 18:12

中國國台辦：反對美台官方往來和接觸

2018-06-13 13:49

香港美食竹昇麵快絕響 永華麵店宣布8月「光榮結業」

2018-06-13 10:18

人民日報淡化處理川金會 照片不登內文僅331字

2018-06-13 10:57

鴻海工業富聯盤中震盪未續漲停 市值續攀高

2018-06-13 10:53

考察山東 習近平發語要建設海洋強國

2018-06-13 10:48

馬曉光批民進黨喪心病狂 陸委會回「夏蟲不可語冰」

2018-06-13 21:51

浙江富陽黃公望隱居地

2018-06-13 03:15

港股下挫 中興盤中暴跌41%

2018-06-13 12:18

占洞庭湖濕地17年 官民陷僵局

2018-06-13 01:58

北韓官員經停北京報告川金會？ 陸外交部迴避提問

2018-06-13 19:52

全真派道士結婚生子稱雙修 道教協會：違反教規

2018-06-13 19:45

美國對大陸、台灣製丙烷鋼瓶 發起反傾銷調查

2018-06-13 18:16

這個河北官員超會貪 周永康和令計劃貪不過他

2018-06-13 14:55

劉結一：兩岸關係好 台灣才有前途

2018-06-13 00:19

北韓官員停北京通報會談情況？陸外交部搞神秘

2018-06-13 17:23

海航債務纏身謀省錢 旗下航空取消機上餐

2018-06-13 22:37

陸5月新增社會融資 近兩年新低

2018-06-13 00:00

工業富聯上市第4天 連續漲停打開

2018-06-13 18:16

基隆市青工總會參訪大陸濟南 籲政府建立青年交流平台

2018-06-13 13:45

上海迪士尼超人氣！ 入園遊客破1,100萬人次 勝東京

2018-06-13 00:00

上合峰會 學者：成為普亭一次耀眼舞台

2018-06-13 10:29

川金會落幕 陸學者稱：北京是幕後功臣

2018-06-13 10:35

青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

2018-06-13 17:25

影／啥？給白鯨畫口紅 大連海洋世界太胡「塗」

2018-06-13 15:01

川金會後龐培歐訪中 學者：會見層級是關鍵

2018-06-13 15:38

美國務卿明訪陸 向北京介紹川金會成果

2018-06-13 11:05

噴塗平反六四、要求直選標語 江西多人被捕

2018-06-13 15:04

QFII資金匯出限制取消

2018-06-13 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top