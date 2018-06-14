「北上廣深」退燒 大學畢業生湧進杭州

2018-06-14 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



麥可思研究院日前發布「2018年中國大學生就業報告」。「報告」顯示，2017屆大學生畢業半年後就業率達91.9%。大學本科畢業生在「北上廣深」就業的比率從2013屆的28.2%，下降到2017屆的22.3%。相反的，湧入新一線城市如杭州就業的外省本科畢業生增加。

中國青年報報導，數據顯示，2017屆大學生畢業半年後的就業率（91.9%）與2016屆、2015屆基本持平。從應屆畢業生起薪來看，2017屆大學畢業生的月收入為4317元（人民幣，下同）。其中，本科院校2017屆畢業生的月收入為4774元，高職高專院校2017屆畢業生的月收入為3860元，均明顯高於城鎮居民2017年月均可支配收入（3033元）。

《報告》指出，從近五年數據來看，本科畢業生在「北上廣深」就業比率從2013屆28.2%下降到2017屆22.3%。除了應屆畢業生外，畢業半年後曾在「北上廣深」就業的本科生，三年後離開的比率從2012屆13.7%上升到2014屆21.7%。

湧入新一線城市就業的外省本科畢業生比重不斷上升，2015至2017屆的比率分別為28.2%、32%、35.6%。其中，在杭州就業的近三屆本科畢業生中外省人比重達55.3%。