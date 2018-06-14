時速160公里 商用2.0磁浮列車完工8月測試驗證

2018-06-14 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中國首列2.0版商用磁浮列車，在中車株洲電力機車公司磁浮系統廠房下線。 新華社 分享 facebook 湖南省磁浮技術研究中心指出，中國自主研發的首列商用中速磁浮列車在湖南省株洲市完工，最高運行時速可達160公里、最高載客量為500人。

香港01報導，這次完成生產的中速磁浮列車，完全按照商業營運標準自主研發、設計和生產。列車由短定子感應直線電機牽引，常導磁吸式懸浮，採用三節編組，其運行的軌道、供電系統、信號控制系統與現有中低速磁浮完全兼容。列車設計最高運行時速160公里，是目前世界上時速最快的短定子磁浮列車。

中車株機公司磁浮研究所所長佟來生表示，這次完成生產的是中國「商用磁浮2.0版列車」。

2016年被稱為「商用磁浮1.0版」的長沙磁浮快線列車投入使用。對比起來，1.0版較適用於城區，而時速160公里的「商用磁浮2.0版列車」適用於城市中心到衛星城市間的交通；而長度50至200公里的城際交通，將通過「商用磁浮3.0版」解決。

中國「商用磁浮2.0版列車」，可望8月在長沙磁浮快線上測試驗證。2016年9月，湖南省政府與國防科技大學簽訂戰略合作協議，雙方以共同組建的湖南省磁浮技術研究中心為平台，開展新一代的中速磁浮交通系統的技術攻關工作。中速磁浮列車的成功生產，是當中最具標誌性的成果。

與列車同步研發的還有中速磁浮新型供電軌、軌排、道岔、通信信號、懸浮控制及橋梁預製結構，中速磁浮車軌耦合、靴軌耦合兩大難題的基礎性研究與試驗驗證，中速磁浮技術標準的編制，以及進一步降低磁浮項目工程造價與提升市場競爭力研究。

到目前為止，中速磁浮交通系統整體研發進度已完成75%左右，預計8月左右，中速磁浮列車將在長沙磁浮快線上測試驗證，整個中速磁浮交通系統的全部研發工作將在年內全部完成，屆時有望成為世界首個用於商業運營的中速磁浮交通系統。