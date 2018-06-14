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網紅奶茶果汁 抽檢監管食安

2018-06-14 05:04聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家市場監管總局日前發布關於加強現制現售奶茶果蔬汁監督管理的通知，要求嚴格落實經營者主體責任、規範飲品製售行為； 將全面清查市售「網紅奶茶」和「網紅果汁」的安全隱戶水問題，違者將依據法律法規嚴厲查處。

新華網報導，通知指出，「網紅奶茶」、「網紅果汁」等部分飲品店使用過期原料、衛生條件差、虛假宣傳等問題較為突出，存在食品安全隱患。要求各地組織對現製現售奶茶、果蔬汁等飲品店開展現場檢查，對有安全隱患的飲品和原料、輔料進行監督抽檢。

如何保障現制現售奶茶果蔬汁的食品安全？通知明確要求：飲品店從業人員要取得健康證明；採購的鮮奶、茶粉、水果、果醬、食品添加劑、一次性杯具和吸管等要符合國家食品安全標準；貯存、運輸和盛放原料的容器應安全、無害，使用前應洗淨、消毒，保持清潔；購進使用的洗滌劑、消毒劑應對人體安全、無害；製作食用冰、奶茶、果蔬汁的水，應為符合國家標準規定的生活飲用水；用於加工製作果蔬汁的水果、蔬菜應新鮮安全並清洗乾淨。

針對一些市場亂象，通知明確提出，禁止使用腐敗變質的水果、蔬菜以及超過保質期的果醬、糖漿等加工製作飲品；奶茶、果蔬汁等飲品的公示信息和廣告宣傳內容應當真實合法，不得存在虛假內容。產品宣傳中使用「無糖」、「低脂」、「鮮奶」、「現切水果」等內容的，要與實際相符。

大陸國家市場監管總局負責官員表示，各地將圍繞上述要求進行重點檢查。對現場檢查、產品抽檢和投訴舉報中發現的違法違規行為，要責令經營者立即整改，情節較重的依據有關法律法規嚴厲查處，記入食品安全信用檔案並向社會公示。對多次存在違法違規行為的經營者從嚴從重處罰，並將其列為重點監管對象，增加日常監督檢查頻次。

奶茶網紅食品安全

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