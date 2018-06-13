海南下月開通 首條直飛歐洲定期航線

2018-06-13 22:28 中央社 香港13日電



中國大陸海南省7月將會開通首條直飛歐洲的定期航線。

南海網今天報導，大陸南方航空與三亞市政府今天宣布，將於7月12日開通三亞至倫敦的直飛航線，採用空巴A330-200型寬體客機執飛。

據報導，這是大陸民航開通的首條由海南直飛歐洲的定期航線。

報導指出，去年，海南省把開發歐洲入境旅遊市場作為工作重點，確定歐洲成為海南新興重點海外客源市場。

目前，海南三亞已開通直達俄羅斯、哈薩克、南韓、印尼等國際航線24條。