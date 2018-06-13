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青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

2018-06-13 17:25中央社 台北13日電

「第3屆台灣青年暑期實習計劃」已收到550名台灣學生簡歷，在台灣大專院校就讀的有...
「第3屆台灣青年暑期實習計劃」已收到550名台灣學生簡歷，在台灣大專院校就讀的有340多人。示意圖／ingimage
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中國大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，「第3屆台灣青年暑期實習計劃」已收到550名台灣學生簡歷，在台灣大專院校就讀的有340多人。企業正在進行簡歷篩選和面試工作。

馬曉光指出，今年繼續實施「第3屆台灣青年暑期實習計劃」。經過協調有關部門、地方和企業，為台灣青年提供約600個暑期實習的名額。此次實習活動在職位分布上有3個特點：第一是職位所在地分布比較廣，從東北到華南的一、二線城市都有職缺提供。

他表示，第二是行業類別多，職位涉及網路金融等多個熱門行業及設計、文創等台灣的優勢行業。第三是企業的類型有大型國企總部、初創公司，還有中小民營企業，都有職缺發布。

馬曉光說，5月14日，台灣學生已開始登錄中國台灣網「青年公社」平台投遞簡歷，截至6月5日，共有550名台灣學生投出簡歷。這550名台生中，在台灣大專院校就讀的有340餘名。

他表示，目前，企業正在進行簡歷篩選和面試工作。這只是一小部分，除此之外，陸方各有關部門、有關地方和企業，也紛紛各自推出面向台灣青年的暑期實習計劃，可以預期，今年台生來大陸實習將再現盛況。

至於上海市台商協會6月2日在台北舉辦的第2屆徵才博覽會成果，馬曉光表示，上海市台協共組織125家上海台資知名企業赴台參展，提供涉及教育培訓、金融投資、連鎖服務等多個產業，近兩千個職缺。

他指出，跟去年首次舉辦的徵才活動相比，增加了一千多個職缺。在招聘會現場，還首次透通過「傳統招聘會＋互聯網」的「一站式」招聘方式，為前來應聘的台灣青年提供線上線下服務。

馬曉光說，根據統計，徵才博覽會全天入場求職者共有1萬5860人次，共收到應聘簡歷6200份。有286名台灣青年與招聘企業達成就業意向，另有部分應聘者將參加後續的企業複試。

實習馬曉光上海

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