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新北市官方出席上海電視節 台灣首次

2018-06-12 23:27聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

上海電視節12日揭幕，新北市政府不缺席，除了創下台灣首次，以官方身分出席參加上海電視節，14日新北市政府也將在上海同濟大學藝術與傳媒學院，舉行全天的「新北市紀錄片獎展映活動」。

新北市政府由新聞局長張其強率團，以官方身分參加今年的上海電視節，張其強表示，是應上海電視節組委會的正式邀請，他強調，這是台灣第一次在大陸，以城市名義，舉行紀錄片的系列放映。

上海電視節的主辦單位為大陸國家廣電總局、中央電視台和上海市政府，除了新北市政府的官方代表身分，台灣也有很多電視台參展，包括公共電視，TVBS等。

搶在台北市長柯文哲之前，新北市長朱立倫3月底以城市交流名義，赴上海、南京、蘇州等地交流，而新北市新聞局張其強再接棒，突破兩岸官方交流禁令，再次踏上上海參與官辦活動。

之所以備受禮遇出席城市活動，張其強表示，除了顯示了新北市近兩年在影視音產業上招商和輔導，已經得到外界的重視外，也因連續八年的「新北市紀錄片獎」，已是國際華語紀錄片的重要獎項，才會吸引大陸方面的邀請進行公開放映。

特別的是，新北市政府在同濟大學舉辦的「新北市紀錄片獎展映」，將放映五部紀錄片，由於同濟大學的醫科相當有名，特別挑選一部記錄醫學院大體老師（捐贈遺體供醫學院同學解剖）故事的「在那靜默陽光午後」作為首映。

上海電視節12日揭幕，新北市政府創下台灣首次，以官方身分出席參加上海電視節。
上海電視節12日揭幕，新北市政府創下台灣首次，以官方身分出席參加上海電視節。
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上海紀錄片

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