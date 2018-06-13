臭河謊報清澈 居民當笑話

2018-06-13 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸生態環境部11日通報，中央第五環保督察組隨機抽查廣東清遠市海仔大排坑的治理情況，發現現場水體「垃圾漂浮，散發陣陣惡臭」，但清遠市上報資料描述該河湧「清澈見底、魚類成群」。由於反差巨大，督察組現場檢查時，沿河居民覺得這就是個笑話。

中新社報導，黑臭水體整治是廣東省中央環保督察整改方案明確的重要任務之一。廣東省向中央環保督察組表示，截至2018年5月底，全省243個黑臭水體中有194個完成整治工程，實現了不黑不臭的初步目標，完成率達79.8%。

廣東清遠市納入黑臭河治理的有瀾水河、海仔大排坑、龍瀝大排坑和黃坑河等。上報資料顯示，上述四條河水質監測均達到要求，這些河湧現狀為「清澈見底、魚類成群」，公眾評議滿意度為96%。廣東省有關部門認定清遠市黑臭水體整治初見成效。

中央第五環保督察組隨機抽查了清遠市海仔大排坑的治理情況，表示「真相令人震驚」！督察組現場檢查時，居民表示：「這就是個笑話」，「不下雨的時候還是又黑又臭的」，「滿意度96%從何而來」？

清遠市五洲世紀城小區有居民約4000人，督察組現場檢查時，多數居民表示，這條河依然影響他們的生活，遠沒有達到不黑不臭。

清遠市水務部門一官員坦言，為能按時完成任務、通過全國衛生城市驗收，他們沒有截汙清淤，而是採取應急方式—為臨時達標而調水稀釋。目前海仔大排坑黑臭水體治理工程僅完成40%。