貴陽-莫斯科 直飛航線開通

2018-06-13 01:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



6月12日13時10分，一架貴陽始發直達莫斯科的波音767飛機從貴陽市龍洞堡國際機場起飛，標誌著貴陽至莫斯科直飛航線正式開通，這也是貴州省首條直飛洲際航線。

貴陽至莫斯科航線由俄羅斯皇家航空有限公司執飛，每周一班，每周二北京時間13時10分從貴陽龍洞堡國際機場起飛，當地時間16時55分降落莫斯科；當地時間22時從莫斯科機場起飛，北京時間次日10時55分降落貴陽。

中新社報導，俄羅斯皇家航空公司成立於1992年，目前公司在俄羅斯國內有數十條航線，覆蓋了俄羅斯國內主要城市，另外還有十餘條國際航線，比如土耳其伊斯坦布爾、越南芽莊等。

「希望以這條航線為橋梁，以旅客為紐帶，加強兩地的文化旅遊交流」。俄羅斯皇家航空大中華地區總裁謝爾蓋表示，貴州的少數民族文化、茶葉等對俄羅斯人具有很強的吸引力，希望更多的俄羅斯人來到貴州、認識貴州，同時也希望越來越多的貴州人到俄羅斯感受當地的風土人情。

目前，貴陽市龍洞堡機場已開通國際及地區航線19條，覆蓋日本、韓國、泰國、馬來西亞、越南、柬埔寨等國境內的多個重點城市，已接待國際和地區旅客22萬人次。

貴陽直飛莫斯科航線的開通，將更加深化貴陽和莫斯科之間的旅遊合作、交流，實現遊客互換，促進兩地間的經濟、科技、文化、教育、藝術、體育等領域的交流。