占洞庭湖濕地17年 官民陷僵局

2018-06-13 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



保護濕地是生態環保的重要工作之一，新華社近日披露，洞庭湖區出現一違法企業，在湖中圍出一片面積近三萬畝的私人湖泊，嚴重影響濕地生態及湖區行洪。這些破壞生態之舉曾遭湖南省、益陽市、沅江市（縣級市）等各級政府數次嚴令拆除，但企業主依舊無動於衷。

被譽為「長江之腎」的洞庭湖，是中國大陸的重要濕地，然在洞庭湖腹地有一私人圍攔的湖區，位於洞庭湖的下塞湖區域，橫跨岳陽、益陽兩市，沅江、湘陰、汨羅三縣。

報導引述漉湖蘆葦場有關負責人表示，洞庭湖漲水為湖，落水為洲，漉湖蘆葦場被譽為「江南第一葦場」。一九九○年代開始，當地政府將蘆葦地陸續承包給企業老闆。二○○一年，由於蘆葦市場低迷，私營老闆夏順安發現其承包的蘆葦地不太掙錢，於是建堤圈地，在裡面種樹、養魚，將濕地變成自己的「私家湖泊」。從開始建設算起，「夏氏矮圍」已經侵占洞庭湖濕地十七年之久。

二○一四年，這個洞庭湖上的巨型矮圍被湖南省遙感中心通過衛星監測發現。二○一五年，因其違反防洪法，湖南省水利廳多次要求當地水利部門採取措施。不過，堤壩仍在，矮圍內多棟兩三層建築完好無損，沒有一絲要被拆除的跡象。

報導稱，近年來，湖南大力拆除洞庭湖區非法矮圍，「夏氏矮圍」能夠不為所動，其根本原因還是背後複雜的利益糾葛。私營企業主夏順安表示，到二○一四年才有政府部門表示其矮圍不合法。「我長達十三年違法，陸續投入近二億元（人民幣），你們怎麼才發現？」他認為歷史責任不應由自己背負，如果要清除矮圍，政府必須進行補貼。

漉湖蘆葦場相關負責人表示，蘆葦場僅將蘆葦地承包給夏順安，從未允許其在承包地建設矮圍。可事已至此，光拆除費用就要幾千萬元，誰來出這個錢？

報導稱，「夏氏矮圍」的問題具有代表性，洞庭湖長期以來承擔著生產和生態兩大功能，由於利益驅使，在部分區域破壞生態平衡。在環保督察開展後，當地政府已迅速採取措施進行整改，並嚴查背後的「保護傘」和失職瀆職行為。