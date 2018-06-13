親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

占洞庭湖濕地17年 官民陷僵局

2018-06-13 01:58聯合報 記者汪莉絹／綜合報導

保護濕地是生態環保的重要工作之一，新華社近日披露，洞庭湖區出現一違法企業，在湖中圍出一片面積近三萬畝的私人湖泊，嚴重影響濕地生態及湖區行洪。這些破壞生態之舉曾遭湖南省、益陽市、沅江市（縣級市）等各級政府數次嚴令拆除，但企業主依舊無動於衷。

被譽為「長江之腎」的洞庭湖，是中國大陸的重要濕地，然在洞庭湖腹地有一私人圍攔的湖區，位於洞庭湖的下塞湖區域，橫跨岳陽、益陽兩市，沅江、湘陰、汨羅三縣。

報導引述漉湖蘆葦場有關負責人表示，洞庭湖漲水為湖，落水為洲，漉湖蘆葦場被譽為「江南第一葦場」。一九九○年代開始，當地政府將蘆葦地陸續承包給企業老闆。二○○一年，由於蘆葦市場低迷，私營老闆夏順安發現其承包的蘆葦地不太掙錢，於是建堤圈地，在裡面種樹、養魚，將濕地變成自己的「私家湖泊」。從開始建設算起，「夏氏矮圍」已經侵占洞庭湖濕地十七年之久。

二○一四年，這個洞庭湖上的巨型矮圍被湖南省遙感中心通過衛星監測發現。二○一五年，因其違反防洪法，湖南省水利廳多次要求當地水利部門採取措施。不過，堤壩仍在，矮圍內多棟兩三層建築完好無損，沒有一絲要被拆除的跡象。

報導稱，近年來，湖南大力拆除洞庭湖區非法矮圍，「夏氏矮圍」能夠不為所動，其根本原因還是背後複雜的利益糾葛。私營企業主夏順安表示，到二○一四年才有政府部門表示其矮圍不合法。「我長達十三年違法，陸續投入近二億元（人民幣），你們怎麼才發現？」他認為歷史責任不應由自己背負，如果要清除矮圍，政府必須進行補貼。

漉湖蘆葦場相關負責人表示，蘆葦場僅將蘆葦地承包給夏順安，從未允許其在承包地建設矮圍。可事已至此，光拆除費用就要幾千萬元，誰來出這個錢？

報導稱，「夏氏矮圍」的問題具有代表性，洞庭湖長期以來承擔著生產和生態兩大功能，由於利益驅使，在部分區域破壞生態平衡。在環保督察開展後，當地政府已迅速採取措施進行整改，並嚴查背後的「保護傘」和失職瀆職行為。

濕地人民幣

相關新聞

上海迪士尼超人氣！入園遊客破1,100萬人次 勝東京

2018-06-13 00:00

10萬陸客瘋世足 湧俄豪擲近百億

2018-06-13 00:07

漢白玉螭頭 回歸圓明園

2018-06-13 00:19

天安門城樓修繕 明年4月開放

2018-06-13 00:19

二維碼免費借 張家口智能圖書館

2018-06-13 01:58

貴陽-莫斯科 直飛航線開通

2018-06-13 01:58

端午節將至 先買個香包

2018-06-13 01:58

迎端午 列車上包粽

2018-06-13 01:58

香港中文大學 招生測試

2018-06-13 01:58

臭河謊報清澈 居民當笑話

2018-06-13 01:58

機上吸菸、堵塞通道…86人遭陸禁搭機1年

2018-06-13 00:19

苗族少年任世足賽旗手 誇耀中國扶貧成果

2018-06-12 21:47

「北上廣深」對中國大學畢業生魅力下降 杭州受歡迎

2018-06-12 20:03

瘋狂套現？ 華誼兄弟股權幾乎全部質押

2018-06-12 17:30

安徽1商人行賄受查 挖出33名受賄公職人員

2018-06-12 17:02

微博封「時政有害信息」帳號 比上月暴增3倍

2018-06-12 17:02

女赴醫切腫瘤 一個月後才知整個子宮都沒了！

2018-06-12 16:22

天安門城樓15日起修繕 料明年4月底重新開放

2018-06-12 16:18

深夜醉倒黑龍江街頭 15歲女遭2貨車輾斃

2018-06-12 16:08

賭世界杯 港囚香菸做賭注、挖空拖鞋藏骰子

2018-06-12 15:21

我們背他！男童罹腦麻無法行走 暖同學左右護衛

2018-06-12 15:17

港鐵土瓜灣站「削筋」 兩層牆只剩下一層

2018-06-12 15:16

南京「凶宅」別墅 被神秘買家3615萬拍得

2018-06-12 15:13

傳廣東省長馬興瑞 調任海南省委書記

2018-06-12 14:39

旺角騷亂案重判引議 黨媒聲稱撥亂反正

2018-06-12 13:20

滬社科院王振：創新與生態是大陸新經濟發展兩大主軸

2018-06-12 12:54

旺角騷亂案╱梁天琦判囚6年 法官：咎由自取

2018-06-12 12:53

旺角騷亂案╱6年過重？彭定康：失望 建制：合理

2018-06-12 12:48

旺角騷亂案╱梁天琦自白：最壞時代 人的責任更重要

2018-06-12 12:47

英媒：配合當局 中國富豪肖建華著手出清資產

2018-06-12 11:46

俄世足賽十萬陸客湧進 房價炒高兩倍

2018-06-12 11:16

醫生也要擔業績？ 陸民營醫院被爆要求醫生「看人收錢」

2018-06-12 11:09

女相親打包菜尾 男大讚賢慧節儉事後卻刪好友

2018-06-12 11:03

徐志摩孫出書追尋祖父：他是女性主義者

2018-06-12 10:29

中華白海豚 活躍三娘灣

2018-06-12 02:12

山東臨沂市麥稈回收 賺額外財

2018-06-12 02:12

民俗迎端午 各地舉辦賽龍舟、包粽子

2018-06-12 02:12

京張高鐵 穩步推進

2018-06-12 02:12

浙江大運河展 傳承文化遺產

2018-06-12 02:12
看更多

熱門文章

小資女赴陸工作3年 一張公告讓她立刻辭職返台

2018-06-12 10:28

婚禮辦到一半被趕出新娘氣哭 飯店：公務員要開會

2018-06-12 11:36

女相親打包菜尾 男大讚賢慧節儉事後卻刪好友

2018-06-12 11:03

人民日報籲台灣登陸年輕人：看住自身的優越感

2018-06-12 10:40

女赴醫切腫瘤 一個月後才知整個子宮都沒了！

2018-06-12 16:22

中共軍隊一切有償服務 今年底前全部停止

2018-06-12 15:52

越南再掀反華遊行 陸媒：西方媒體炒作

2018-06-12 11:28

中國「翻牆」難 赴陸受招待學生深感兩岸差異大

2018-06-12 16:32

衛星照：共軍紅旗9飛彈 重新現身西沙

2018-06-12 20:07

美報告：中國強制經濟手段 迫他國改變政策

2018-06-12 16:46

醫生也要擔業績？ 陸民營醫院被爆要求醫生「看人收錢」

2018-06-12 11:09

南京「凶宅」別墅 被神秘買家3615萬拍得

2018-06-12 15:13

俄世足賽十萬陸客湧進 房價炒高兩倍

2018-06-12 11:16

貴州官方：052D型驅逐艦「貴陽艦」 將入列北海艦隊

2018-06-12 20:48

英媒：配合當局 中國富豪肖建華著手出清資產

2018-06-12 11:46

陸限縮赴台就學為哪般？ 保證思想「根正苗紅」

2018-06-12 21:42

郝龍斌：台灣經濟最大難題不是經濟 關鍵在民粹

2018-06-12 12:53

美國官員出席在台協會新址落成 陸：敦促美方恪守承諾

2018-06-12 19:27

中興通訊繳清14億美元罰單前 美不解禁

2018-06-12 10:10

瘋狂套現？ 華誼兄弟股權幾乎全部質押

2018-06-12 17:30

需繳清罰款！美公布中興和解協議細節 禁令未即時撤銷

2018-06-12 10:07

ofo否認挪用百億押金 陸媒：未來之路不易

2018-06-12 12:13

我們背他！男童罹腦麻無法行走 暖同學左右護衛

2018-06-12 15:17

鴻海工業富聯連3日漲停 續演蜜月行情

2018-06-12 13:00

傳廣東省長馬興瑞 調任海南省委書記

2018-06-12 14:39

偷工減料品質差 陸網購慎買「電商專供」

2018-06-12 15:06

徐志摩孫出書追尋祖父：他是女性主義者

2018-06-12 10:29

苗族少年任世足賽旗手 誇耀中國扶貧成果

2018-06-12 21:47

涉及思想審查？陸民攜違禁品搭機將遭拒乘1年

2018-06-12 20:12

「北上廣深」對中國大學畢業生魅力下降 杭州受歡迎

2018-06-12 20:03

迎接市場考驗 中興通訊A+H股13日復牌

2018-06-12 23:00

逃過制裁 中興通訊修復信任之路難度高

2018-06-12 14:37

劉曉波紀念銅像首次在港擺放 供人悼念

2018-06-12 16:16

天安門城樓15日起修繕 料明年4月底重新開放

2018-06-12 16:18

中國放寬QFII資金進出限制

2018-06-12 21:52

兩岸產業指數最新出爐 未來質變關鍵在對陸資度

2018-06-12 12:53

陸媒：雲南弓魚消失43年後重現

2018-06-12 12:30

林祖嘉：政府對兩岸年輕人之間的交流 不應有任何限制

2018-06-12 12:53

陸新能源車補貼政策 要求企業技術升級

2018-06-12 18:31

安徽1商人行賄受查 挖出33名受賄公職人員

2018-06-12 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top