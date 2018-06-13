二維碼免費借 張家口智能圖書館

2018-06-13 01:58 聯合報 新華社



為方便讀者借閱圖書，河北省張家口市宣化區日前引進了30多台「信用智能借書機」，每台機器內放置圖書200冊，讀者可通過掃描二維碼免費借閱圖書。