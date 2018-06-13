浙江富陽黃公望隱居地

2018-06-13 03:15 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／杭州富陽報導



重新打造的黃公望結蘆處，「小洞天」是黃公望生活起居處。記者胡明揚／攝影 分享 facebook 「富春山居圖」在兩岸擁有高知名度，富春，就是現在浙江省杭州市西南角的富陽區。富春江畔自古就是高士隱居的首選地。2011年6月，黃公望創作、分隔兩岸的「富春山居圖」在台灣故宮合璧聯展，富春當地透過發掘文獻考證，重新打造了黃公望隱居地，如今已成為富春的旅遊重要景點。

黃公望隱居地由黃公望風情小鎮、黃公望紀念館、黃公望結廬處和亞熱帶植物園等組成，深厚的人文歷史和自然生態交相輝映。黃公望隱居地利用黃公望森林公園天然資源優勢，挖掘黃公望與「富春山居圖」深刻文化內涵，打造「黃公望隱居地、國畫藝術園地、兩岸交流基地、慢生活度假勝地」，形成集生態農業、休閒旅遊服務、文化創意為一體的生態文化園。

小洞天室內擺設，簡單質樸。記者胡明揚／攝影 分享 facebook

黃公望森林公園333公頃，森林覆蓋率96.5%，有雲豹、羚羊等國家一、二級保護動物49種。境內九壟九灣、竹茂林深，薈萃了竹種園等一批世界著名的亞熱帶森林景觀。

整座園區首先要看的景點，是黃公望紀念館。紀念館位於富陽「十里廟山塢」的中段，這幢仿古單層建築環抱於青山綠水之中，前面是六君子湖。紀念館的展示主題和空間圍繞三幅長卷「畫」富春展開。

第一卷表現富春傳奇。黃公望出生於江蘇常熟，70歲的時候隱居杭州富陽，畫成「富春山居圖」。第二卷表現「富春山居圖」，把「富春山居圖」的無用師卷和剩山圖完整地呈現出來。第三卷則是「動畫」，表現富春靈動山水，也就是富春的真山水。

黃公望隱居地，矗立的黃公望塑像。記者胡明揚／攝影 分享 facebook 展廳分序廳和一、二、三廳，第一廳主要陳設黃公望生平傳略；第二廳主要陳設「富春山居圖」無用師卷、剩山圖以及「富春山居圖」傳奇經歷和歷代名家的評論；第三廳主要陳設黃公望的繪畫理論及部分傳世作品。

隱秘在竹海深處的黃公望結廬地「小洞天」，位於富陽林木蔥鬱的廟山塢底，是黃公望生活起居場所，裡面的陳設充滿生活氣息：廚房的灶頭、柴火、水缸，客廳的古舊八仙桌，還有一側的木床、木箱、衣櫃，一應具全。而與小洞天廊坊相連的茶樓，臨溪而建，擺放著茶桌和木椅，在此可以遙想黃公望在此品茗聽泉的意境。由於周圍山巒起伏，密林遮天，而此地有塊平坦處，抬頭望天，有豁然開朗的感覺，故取名「別有洞天」。

關於「小洞天」的來歷，出自黃公望在80餘歲時，自己曾畫過的一副畫。他在這幅畫的題記中描述：此富春山之別徑也，予向構一堂於其間，每當春秋時焚香煮茗，遊焉息焉。當晨嵐夕照，月戶雨窗，或登眺，或憑欄，不知身世在塵寰矣，額曰「小洞天」。

臨溪、臨岩而建的南樓，則是黃公望的畫室兼書房，這是他和朋友們潑墨揮毫、詩畫互酬之地；也是他嘔心瀝血，經六、七年之久，創作「富春山居圖」的地方。一幅古畫懸掛在壁上，一張畫案正中而放，讓人不禁聯想起黃公望創作「富春山居圖」的場景。走進南樓，一股墨香迎面而來，案上筆墨紙硯儼然，仿佛黃公少時便會跨入舍內，作起畫來。

黃公望當年結廬富春，是為了遠離塵囂而求心安。如今潺潺流水的筲箕泉，曲徑通幽的遊步道，涼風陣陣的竹徑，幽靜依舊，閒致依舊。

傳世名畫富春山居圖 真假公案斷分明

【特派記者胡明揚／杭州富陽報導】「富春山居圖」是元朝著名畫家黃公望的作品，此圖為何被一分為二？又為何一半在台灣，一半在大陸？這其中究竟有怎樣鮮為人知的秘密？

黃公望始畫「富春山居圖」於元至正七年(西元1347年)，於三年後的至正十年完成，此時黃公望已經是82歲高齡的老人了。

黃公望，字子久，號一峰，江蘇常熟人，擅長畫山水，多描寫江南自然景物，以水墨，淺絳風格為主，與吳鎮、王蒙、倪瓚並稱「元四家」。「富春山居圖」是黃公望為無用上人所繪，以浙江富春江為背景，全圖用墨淡雅，山和水的布置疏密得當，墨色濃淡乾濕並用，極富變化，是黃公望的代表作，被稱為「中國十大傳世名畫」之一。

黃公望紀念館內，元代留下的黃公望畫像。記者胡明揚／攝影 分享 facebook

「富春山居圖」以長卷的形式，描繪了富春江兩岸初秋的秀麗景色，峰巒疊翠，松石挺秀，雲山煙樹，沙汀村舍，以清潤的筆墨、簡遠的意境，把浩渺連綿的江南山水表現得淋漓盡致，達到「山川渾厚，草木華滋」的境界。

明朝末年，「富春山居圖」傳到了收藏家吳洪裕手中，吳洪裕極為喜愛此畫，每天觀賞臨摹。臨死前下令將此畫焚燒殉葬，被吳洪裕的侄子從火中搶救出，但此時畫已被燒成一大一小兩段，前段較小，稱「剩山圖」；後段畫幅較長，稱「無用師卷」。

乾隆六十九年(西元1745年)，一幅「富春山居圖」被徵入宮，乾隆皇帝見到後愛不釋手，把它珍藏在身邊，不時取出來欣賞，並且在六米長卷的留白處賦詩題詞，加蓋玉璽，沒想到隔年他又得到另外一幅「富春山居圖」。兩幅「富春山居圖」，一幅是真，一幅是假，可是兩幅畫實在是太像了，真假難分。

其實，此前乾隆皇帝已經得到一卷「富春山居圖」，也就是最著名的假「富春山居圖」，後世稱之為「子明卷」，這是明末文人臨摹「富春山居圖」的「無用師卷」，竟然把乾隆皇帝給矇騙了。而後來他得到的那一幅是真跡，才算「富春山居圖」真正地進入了宮廷。就在乾清宮裡，它被靜靜地存放了近二百年。

黃公望紀念館展廳，主要陳設「富春山居圖」無用師卷、剩山圖以及「富春山居圖」傳 奇經歷和歷代名家評論。記者胡明揚／攝影 分享 facebook

西元1933年，故宮重要文物南遷，一萬多箱的珍貴文物分五批先運抵上海，後運至南京。

文物停放上海期間，民國書畫鑒定大師徐邦達在庫房裡看到了這兩幅真假「富春山居圖」，經過仔細考證，他發現乾隆御筆題說是假的那幅，實際是真的；而乾隆題了很多字說是真的那幅卻是假的，便推翻前人的定論，還此圖真實面目，隨其他文物一起南遷。而今這真偽兩幅「富春山居圖」，都存放在台北故宮博物院，共同見證中國書畫收藏史上一段公案。

吳家重新裝裱後的「剩山圖」，後來輾轉於諸收藏家之手，長期湮沒無聞；直到抗日戰爭時期，為近代畫家吳湖帆所得。當時在浙江博物館供職的沙孟海得此消息，心情頗不平靜。他想這件國寶在民間輾轉流傳，因受條件限制，保存不易，只有國家收藏，才是萬全之策。後來幾經周旋，吳湖帆被沙孟海的誠心感動，終於同意割愛。1956年，「剩山圖」來到浙江博物館，成為「鎮館之寶」。

富春山居圖 2011年台北故宮合璧展出

【特派記者胡明揚／杭州富陽報導】「迤遞三千里，江山一卷橫。」600多年前，元代大畫家黃公望創作了被世人譽為「畫中蘭亭」的「富春山居圖」；300多年前，此畫被焚為兩段；幾經周折，分別被收藏於浙江省博物館和台北故宮博物院。經過兩岸不懈努力，2011年6月，「富春山居圖」實現跨越數百年風雨的合璧展出，杭州富陽這一「富春山居圖」的原創實景地、黃公望晚年的隱居地，由此與台灣結下不解之緣。

從2012年開始，富陽為紀念「富春山居圖」合璧之日，將6月1日前後的一周確立為「公望富春」兩岸文化周，每年邀請兩岸藝術家用傑出的作品，感懷離情鄉愁、同盼美好願景。2013年6月，黃公望隱居地成為浙江省第二個、杭州市第一個海峽兩岸交流基地。

5年來，杭州邁入新時代，富陽撤市建區，與台灣的交流也更緊密。富陽連續6年舉辦「公望富春」兩岸文化周，先後舉行兩屆高規格的兩岸書畫家「富春江雅集」活動，開展施肩吾詩文化研討；在台灣舉辦羊曉君書法作品展、「富陽二董」紀錄片台北首發等活動，受台灣民眾歡迎。

富陽也重視推動兩岸青少年交流，舉辦台灣大學生富陽暑期行，台灣南投市平和小學、苗栗縣尖山小學、基隆小學等參訪富陽，兩岸學生同誦、同書國學經典，綠茵場上比拼球藝，共繪孩童版「富春山居圖」。

富陽里山鎮安頂雲霧茶「雙頂佳茗」，與南投市凍頂烏龍茶結為「姐妹茶」；先後舉辦：台灣萬人遊富春山居圖實景地、富陽－南投農特產品展銷會、海峽兩岸體育產業研討會等一系列活動，以及海峽兩岸蕙蘭展、橋牌賽、舞蹈大賽、美容美髮行業比賽等多行業、多領域的交流活動。