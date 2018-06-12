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瘋狂套現？ 華誼兄弟股權幾乎全部質押

2018-06-12 17:30世界日報 中國新聞組╱北京12日電

華誼兄弟法人代表董事長王中軍。 聯合報系資料照片／特派記者何蕙安攝影
華誼兄弟法人代表董事長王中軍。 聯合報系資料照片／特派記者何蕙安攝影
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中國著名娛樂集團華誼兄弟近日捲入「陰陽合同」風波，有軍方背景的華誼兄弟法人代表董事長王中軍、總裁王中磊近日忽然質押幾乎全部股權，遭外界質疑瘋狂套現，而華誼兄弟昨日澄清，股權質押不是售股票，更不代表不看好華誼未來，也不會影響華誼兄弟的正常經營。

中國債券公眾號報導，華誼兄弟6月6日發布公告，宣布華誼兄弟持股人王中軍、王中磊的股份質押狀況，截止2018年3月31日王中軍持股6.12億股，占公司總股本22.07%。截止公告日，王中軍共向中信建投證券有限公司質押股份5.5億股，占公司總股本19.86%，作為第一大股東、公司法人，手裡僅剩2.21%的公司股份。

王中磊持股1.72億股，占據公司總股本6.19%，質押股份1.43億股，占據公司總股本5.15%，手裡僅剩1.04%。

華誼兄弟兩人質押幾乎全部股權套現，被質疑準備跑路，報導更登上熱搜榜。

11日晚間，華誼兄弟發布澄清公告稱，王中軍、王中磊自2014年至今未減持過公司股份，不存在拋售所持公司股份套現的行為。

不但沒有減持，公告指出，2015年11月24日至今，王中軍、王中磊先生累計增持金額合計約6.4億元。股權質押不代表王中軍、王中磊不看好公司未來，也不會影響公司的正常經營。股權質押的資金用途，主要用於項目投資及股權投資。

事實上，第一財經報導，近年來影視類上市公司股東質押股權行為並不罕見，長城影視、華策影視、唐德影視、光線傳媒等都有。而華誼兄弟的從2017年至今，發布的涉及「股份質押及解押」的公告已超過10條。

有分析認為，大比例質押股權的行為在熊市中風險不小，一旦股價持續下跌，質押的股權可能被強制平倉。

另一方面，明星逃稅風波傳出牽涉到中國官方與軍方的權力鬥爭。蘋果日報報導，有傳官方已下達「禁軍令」，限制軍方背景的公司及電影。報導指，《紅海行動》和《戰狼2》最近被官方內部批評鼓吹軍事主義，最終令國家樹敵。廣電總局副局長張宏森被人開刀問責，調離電影，改管電視，電影改由中宣部全權管理。

消息指，《紅海行動》和《戰狼2》現時拍續集很難拿到批文。

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