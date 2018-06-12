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旺角騷亂案╱6年過重？彭定康：失望 建制：合理

2018-06-12 12:48世界日報 香港新聞組／香港12日電

香港本土民主前線（本民前）前發言人梁天琦因為暴動罪被法院判刑六年，外界有人覺得刑期過重，引來一番爭議。

泛民：梁有上訴理據

中央社報導，對於梁天琦被判刑六年，泛民主派批評判刑過重，建制派則認為合理。

比如，泛民公民黨成員楊岳橋認為，旺角騷亂的背景非常複雜，即使市民未必認同示威者的處事方式，但這是年輕人對社會的控訴，是社會對年輕人有所虧欠。本身是資深大律師的公民黨主席梁家傑說，梁天琦的判決明顯過重，法官沒有考慮到他的犯案動機。他認為，梁天琦有上訴的理據。

據報導，同樣是大律師的建制派立法會議員梁美芬認為判刑合理，符合社會期望，也能阻嚇年輕人參與暴力行動。

蘋果日報報導，說起暴動，港人一般都會聯想到1967年左派發起的暴動。但根據資料，暴動罪是在「六七暴動」之後的1970年才訂定並納入公安條例。有參與六七暴動的工聯會議員郭偉強發文，稱六七暴動與梁案「差天共地」，當年環境「複雜好多」，不能相提並論。

據報導，前港督彭定康與其他英國政界人士均對判刑感到關注。彭定康認為，1990年代《公安條例》改革，是因為該法例中含糊不清的定義有機會令條例被濫用，並且不符合聯合國的人權標準，但現在有關條例在政治上被用來對泛民主派和其他抗爭者，作出極端的判決，令他感到失望。

旺角騷亂梁天琦判囚6年，刑期過重引爭議。世界日報製表
旺角騷亂梁天琦判囚6年，刑期過重引爭議。世界日報製表
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香港彭定康

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