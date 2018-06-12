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摩拜單車 祭百城免押金

2018-06-12 01:21經濟日報 記者杜宗熹╱綜合報導

一向對押金不鬆口的大陸共享單車品牌摩拜單車昨（11）日突然宣布百城免押金計畫。未來在大陸上百城市的新、舊用戶都可以全面免押金，且無任何條件限制，也無需信用分數作為條件。摩拜也不排除，未來在適當時機點，實現全面免押金政策。

澎湃新聞網報導，摩拜透露，今年5月起，摩拜單車陸續在大陸合肥、杭州、東莞等城市實行無門檻免押金政策。而此次摩拜得免押金城市範圍，擴大至揚州、紹興、龍岩等百座城市，涵蓋大陸廣大二三線城市，實現了摩拜半數以上營運城市無門檻、免押金措施。

對於什麼時候可以實現大陸全國免押金？摩拜表示，將選擇最合適的時間公布更多舉措。

押金問題一直困擾著大陸的共享單車業，從2017年底開始，就不斷有共享單車企業挪用押金的消息傳出。雖然龍頭企業普遍不承認這個現象，但市場認為，一旦出現用戶聯合退回押金的情況，共享單車業者將難以抵擋。

主要的共享單車業者中，哈羅單車今年3月曾宣布大陸全國信用免押金。ofo此前曾對大陸25個城市推出了信用免押金，但於近日取消了其中20座，只保留了上海、杭州、廣州、深圳、廈門五座用戶較多的城市，繼續維持信用免押金。

而摩拜此前一直減持對用戶收取押金。摩拜先前曾表示，押金作為一種擔保形式，在前期起到了一定作用。不過隨著各方共識的加深，加上政府管理、用戶自律、企業優化的介入，共享經濟的新秩序已初步建立。

不過，摩拜沒有採用支付寶的信用免押金措施，而是推出了自己的「摩範分」。如果摩範分愈高，代表該用戶的行為愈遵守相關規範，相應地也會享受更多的權益，例如獲得更多福利、更高機率獲得大額紅包等。通過創建這種獎懲分明的體系，摩拜可以鼓勵用戶守法守序的用車，並依照交通規範停車。

共享單車上海共享經濟

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