中華白海豚 活躍三娘灣

2018-06-12 02:12 聯合報 新華社



隨著廣西欽州市三娘灣海域環境保護力度的加強和海域水質的提升，生活在這一海域的中華白海豚日益活躍，人們經常能在這裡看到牠的身影。