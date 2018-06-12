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京張高鐵 穩步推進

2018-06-12 02:12聯合報 新華社

京張高速鐵路河北段各項工程正在穩步推進。京張高鐵設計時速350公里，東起北京北站，西到河北省張家口市，正線全長174公里，共設10座車站，預計2019年12月底建成通車。屆時北京至張家口最快車次所需時間將由3小時12分縮短為不到1小時。

京張高鐵還將與正在建設的呼（呼和浩特）張（張家口）鐵路客運專線工程和張（張家口）大（大同）城際專線工程相連接，一張快速客運網將在華北北部形成。

新華社
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北京高鐵

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