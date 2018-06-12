浙江大運河展 傳承文化遺產

2018-06-12 02:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



2018年「文化和自然遺產日」浙江省主場城市（杭州）系列活動在大運河畔塘栖古鎮舉行。以「傳承運河文脈，建設文化浙江」為主題，舉辦「新時代、新生活、新傳承」浙江大運河文化遺產主題展演、大運河（浙江）文化帶建設，推動文化遺產保護傳承利用工程。

據中評社，浙江大運河文化遺產主題展演，以大運河「水、橋、船」為元素，「嘉善田歌」、「餘杭滾燈」「寧波造趺」「嘉善田歌」「嚴州蝦燈」「上泗竹馬」「安吉強驢」等國家級、省級非物質文化遺產一一精彩亮相。展演中，還由傳承人現場展示中泰竹笛製作、古琴斫制、清水絲綿製作等傳統手工技藝；餘杭傳統手工製作的塘栖傳統茶食、超山蜜餞、中泰木蓮羹等特色食品也在現場一一展示，體現運河兩岸豐富多彩的非物質文化遺產。

2006年起，大陸國務院將每年6月的第二個星期六定為中國「文化遺產日」，2017年起調整為「文化和自然遺產日」。浙江省已連續12年精心組織豐富多彩的系列宣傳展示活動，大力弘揚浙江優秀傳統文化，彰顯浙江人文精神。今年，浙江省「文化和自然遺產日」主場城市（杭州）系列宣傳活動，以「傳承運河文脈，建設文化浙江」為主題，舉辦「新時代、新生活、新傳承」浙江大運河文化遺產主題展演、大運河（浙江）文化帶建設．文化遺產保護傳承利用工作座談會、「記憶運河」傳統風情展示、「分享運河」系列展示活動、2018「浙江好腔調」全省傳統戲劇展演系列活動啟動儀式暨杭州傳統戲劇展演專場、「鄉村振興」非遺采風央媒浙江行餘杭站等活動。

浙江是世界遺產中國大運河的重要流經區域，大運河浙江段包含江南運河和浙東運河，涉及杭州、嘉興、湖州、寧波、紹興等5個設區市及19個縣（市、區），河道共長327公里，文化遺產區面積達2658公頃。大運河浙江段是橫貫浙江南北的經濟大動脈，更是一條深深根植於浙江大地且奔流不息的千年文脈，滋養著浙江人文精神。

在餘杭，水利通判廳遺址等145項物質文化遺產分布在運河沿線，橫跨於運河之上的塘栖廣濟橋，是目前大運河上遺存的唯一一座七孔石拱橋，見證著大運河歷史變遷。代代相傳的蠶桑生產習俗、民間舞蹈、傳統手工技藝、特色美食小吃等豐富的非物質文化遺產，造就了運河沿線獨一無二的寶貴文化帶。