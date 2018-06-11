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藍天嬌女！萬中選一！中國新一代戰機「女飛」升空

2018-06-11 17:54世界日報 中國新聞組╱北京11日電

空軍哈爾濱飛行學院某旅培養的空軍第十批女飛行學員即將畢業，被授予軍事學學士學位，這意味著，這十幾名姑娘的身分將從飛行學員正式轉變為飛行員，成為空軍第三批殲擊機飛行員。而這些萬裡挑一的女性飛行員訓練過程沒有優待，和男學員一模一樣，「要想飛得好，就得忘記自己是女生，記住自己是『女飛』。」

北京晨報報導，學員代玉回憶，當時女飛行學員的體能測試竟然是和男飛行學員一起進行。「測試時沒有性別之分，只有合格或不合格！」代玉說。最終測試顯示，代玉的許多指標比男生還好。

當時38名花季少女經過100多項體檢，從全國數十萬名應屆高中畢業生中脫穎而出，高考成績全部在一類本科以上，很多人分數超過600分，簡直「優秀到沒朋友」。

「招飛是萬裡挑一，但那絕對不意味著高枕無憂，殘酷的淘汰才剛剛開始。」入學後教員的這盆冷水讓女飛姑娘們還沒來得及高興夠，便迎來了沉重的危機感。報導指出，飛行員的訓練異常艱辛，截止到去年8月初，這批學員還剩下十幾名。

「你能想像一天之內跑1個1萬米、2個3000米、2個1500米和n個400米是怎樣一種酸爽嗎？」學員王嫣然「訴苦」說，「這還不算完，還有單雙槓、旋梯、滾輪……這一天下來保你連吃飯的力氣都沒有！」

相比體能訓練，學員康健感覺航理學習更虐心。整個飛行訓練階段近20門航理課程，數不清的數據，記不完的原理，哪一點不過關，就不能轉入飛行訓練，甚至被停飛。

「她們剛飛的時候每個人都得帶個塑料袋。」教員劉歡毅說。自從進入飛行訓練，女飛姑娘們就徹底與「懶覺」、「自然醒」這些詞說再見了。清晨4時半，很多人還在夢鄉之中，女飛姑娘們已經駕駛飛機開始了繁忙的訓練。「每個飛行日大約占場飛行7個小時，每人近20個起落。飛行結束要進行總結講評，還有每天雷打不動的1個半小時的體能訓練。」教員鄭強說。

據報導，更讓學員們「絕望」的是，她們在訓練上沒有得到旅裡的任何「照顧」，要求和男學員一模一樣。「大綱不分男女，女學員沒有任何特殊，雖然她們在身體素質上確實不如男學員，但是姑娘們從來沒退縮過。」大隊教導員李奎說道。

空軍北京

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