港人世界杯非法賭注 估達300億港元

2018-06-11 17:52 世界日報 香港新聞組／香港11日電



香港政府「唯一合法開賭」的機構、香港賽馬會發表一份報告指出，針對下個月開打的世界杯足球賽，香港人的非法賭注將達300億港元（約1100億台幣），在為期一個月的賽事中，平均每天的賭注約10億港元；而若以全年計算，非法賭博賭注可達5000億港元（約1800億台幣）。

法國廣播電台報導，報告書指出，足球是香港最多人參與的非法賭博，遠超過賽馬，去年非法賭博的賭注，賭球的就占了84%。報告書預測，從世界杯14日開幕到7月15日閉幕期間，網上賭球莊家將可從港人身上淨賺7.5億港元（約28億台幣）。馬會警告，這筆非法的收入很可能轉入犯罪勾當，包括運毒、販賣人口、賄賂球員打假球以及賣淫，另外還包括洗錢和勒索。

馬會指出，非法外圍賭博在港十分猖獗，因營運簡單、不需繳稅，能輕易逃避執法、謀取暴利；尤其合法賭博途徑有限，如今又能利用用手機、網上支付平台等收受注項，助長非法賭博活動。

據報導，一名退休警察也說，網路賭博可透過手機進行，導致過去10年非法賭博活動急升，估計亞洲區非法賭博的規模，比合法賭博增長快上一倍。

賽馬會足球投注交易及市場事務總監Rupert Bolingbroke說，非法莊家為了世界杯，用盡方法豐富賭博內容，包括每場賽事有超過200種的賭法，並且以信貸手法吸引新的顧客。他說，非法莊家因為不用繳稅，因此可以開出更多方式的盤口，但結果確實整個社會都需要付出代價。