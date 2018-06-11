親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

浙江舟山市 休漁謝洋大典

2018-06-11 02:26聯合報 新華社

浙江省舟山市岱山縣昨舉行休漁謝洋大典，主祭人敬香。此項祭典自2006年起舉辦，表達漁民世世代代對海洋的感恩之情。

新華社
新華社
分享

漁民

相關新聞

兩岸微流行／高考科技防弊 進場先安檢

2018-06-11 01:07

恭王府時尚秀 設計師張義超作品

2018-06-11 01:07

世界海洋日 金門+廈門放流77萬尾魚苗

2018-06-11 02:26

雲南轉種澳洲堅果 小山村發了家

2018-06-11 02:26

他，90後台灣律師 在北京打拚

2018-06-11 02:26

無人超市亮相 民眾體驗

2018-06-11 02:26

教授盟主 率團幫農村點石成金

2018-06-11 02:26

河北懷安 太陽能拚脫貧

2018-06-11 02:26

北京張家灣 重現運河景觀

2018-06-11 02:26

普亭包子沒人敢吃 狗不理集團擬3D列印收藏

2018-06-10 20:46

上合峰會燈光焰火秀 張藝謀詮釋「有朋自遠方來」

2018-06-10 16:49

上合峰會國宴：考究孔府菜 邂逅低調華青瓷

2018-06-10 16:43

上海現「幽靈房源」 看得到買不到

2018-06-10 15:59

即將修繕完成 北京天壇內壇重現皇家祭壇規制

2018-06-10 15:58

河北獅身人面像「復活」 這消息又惹惱埃及

2018-06-10 15:29

陸改革開放40周年 學者：恐陷中等收入陷阱

2018-06-10 14:46

北京故宮修護文物 首次開放民眾參觀

2018-06-10 13:35

大陸首批「人造太陽」將運往法國

2018-06-10 12:39

陸動員1.8萬人 查京津冀空汙

2018-06-10 00:35

「所有的記憶都是潮濕的」…香港名作家 劉以鬯辭世

2018-06-10 00:32

免受風雨侵襲 北京猿人洞鋼構保護棚7月完工

2018-06-09 21:24

廣東高考遇詭颱 軍車、皮艇神救援

2018-06-09 18:44

颱風「艾雲尼」三度登陸 山泥掩村5死、4省21萬人受災

2018-06-09 18:03

颱風天發災難財？ 手推車載客過隧道 「濕了免錢」

2018-06-09 18:03

劉以鬯離世 香港官員導演哀悼

2018-06-09 17:18

2026年港增加近50萬人 觀塘人口最多擠下沙田

2018-06-09 14:01

港文壇損失！ 作家劉以鬯辭世 著作啟發《花樣年華》

2018-06-09 13:56

港今年首發紅雨 柴灣馬路成河

2018-06-09 13:55

首批台灣社工 參加大陸職業考試

2018-06-09 13:09

中國國足無緣俄羅斯世界杯 10萬小龍蝦代「出征」

2018-06-09 12:40

逼飛天大盜投案 河南公安揚言要「株連三代」

2018-06-09 11:47

炒作瘋狂的石頭 喊價比黃金貴百倍

2018-06-09 11:10

香江風情／菜上桌狂拍照…港人「手機食先」

2018-06-09 00:17

史詩級迫降救全機 川航機長獲頒2350萬元

2018-06-09 00:17

陸互聯網電視 禁直播俄國世界杯

2018-06-09 00:17

中國瘋阿膠非洲驢遭殃 陸企養驢也難緩解

2018-06-08 20:44

忍很久了？中國逃稅風暴 傳官方查華誼兄弟

2018-06-08 19:02

中國高考作文題目出爐 瀰漫濃濃「習思想」？

2018-06-08 17:55

挽救全機 川航英雄機長今獲獎勵2500萬元

2018-06-08 16:40
看更多

熱門文章

太平島傳租借美軍 陸媒：加速統一進程

2018-06-10 17:31

大陸首批「人造太陽」將運往法國

2018-06-10 12:39

普亭出手 俄搶下美手中的200億人民幣中國核電大單

2018-06-10 17:19

上合組織送禮 習近平：設人民幣300億元貸款

2018-06-10 11:45

陸改革開放40周年 學者：恐陷中等收入陷阱

2018-06-10 14:46

張學友成逃犯剋星 中國演唱會又逮2嫌

2018-06-10 12:59

普亭包子沒人敢吃 狗不理集團擬3D列印收藏

2018-06-10 20:46

陸媒藉普亭與上合峰會 狠酸川普及G7峰會

2018-06-10 20:20

香港銅鑼灣時代廣場發函 促移劉曉波像

2018-06-10 13:01

河北獅身人面像「復活」 這消息又惹惱埃及

2018-06-10 15:29

一文讀懂 上合組織峰會

2018-06-10 10:56

海南勘溫泉涉間諜罪日男 日媒：遭起訴

2018-06-10 10:22

習近平：反對任何形式的貿易保護主義

2018-06-10 15:18

從為普亭煎餅果子點讚說起 這些年習近平吃紅的小吃

2018-06-10 16:31

習莫會加溫 印度：邀習近平2019年訪印

2018-06-10 12:10

上合峰會國宴：考究孔府菜 邂逅低調華青瓷

2018-06-10 16:43

上海現「幽靈房源」 看得到買不到

2018-06-10 15:59

上合峰會燈光焰火秀 張藝謀詮釋「有朋自遠方來」

2018-06-10 16:49

正值上合峰會 中國多地卡車司機大罷工

2018-06-10 17:32

北京考生反思：我們是制度的得利者

2018-06-10 16:24

大陸房市調控政策40城共50件 上月創新高

2018-06-10 13:22

北京故宮修護文物 首次開放民眾參觀

2018-06-10 13:35

即將修繕完成 北京天壇內壇重現皇家祭壇規制

2018-06-10 15:58

廣東暴雨疑多人觸電身亡 城市安全堪憂

2018-06-10 22:42

陸重拳打房 40城上月出手50次

2018-06-11 00:27

陸企名人堂／「啊哈」鄒沙沙 推中國動畫走向世界

2018-06-10 13:02

政治體制改革 學者憂「無限期延後」

2018-06-11 01:07

兩岸自貿論壇／朱平芳：產業關聯指數透露隱憂

2018-06-11 00:48

大陸．資金．對策／台商OBU帳戶稅務風險新分析

2018-06-11 00:24

陸挺上合組織 設千億元貸款

2018-06-11 00:26

中國紀錄片導演胡杰：創作是為了表現歷史

2018-06-10 16:24

海南新案價格 凍漲半年

2018-06-11 00:27

恭王府時尚秀 設計師張義超作品

2018-06-11 01:07

雲南轉種澳洲堅果 小山村發了家

2018-06-11 02:26

抗議層層剝削 大陸貨車司機大罷工

2018-06-11 01:07

兩岸微流行／高考科技防弊 進場先安檢

2018-06-11 01:07

世界海洋日 金門+廈門放流77萬尾魚苗

2018-06-11 02:26

韓企登陸 搶灘惠州中韓產業園

2018-06-11 02:26

兩岸產業關聯指數 人員往來跌最多

2018-06-11 01:07

以人為本 綠色交通 兩岸交流

2018-06-11 02:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top