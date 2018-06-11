教授盟主 率團幫農村點石成金

2018-06-11 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



傳統農業大省安徽多地方顯示，在服務鄉村振興工作過程中，高等農業院校扮演著點石成金的重要角色。

中新社報導，安徽農業大學是大陸首批建設「新農村發展研究院」的10所高校之一。學校的資深教授，分別擔任蔬菜、水稻、玉米等農業產業聯盟盟主，帶領數百位中青年專家組成農業「科技智囊團」，穿梭田間地頭，攻克農民或農業企業在實際種養殖過程中的難題，「智」助農民增產增收。

50多歲的陳宏權教授，10多年來一直活躍在養殖業一線，善於在「科技成果」「產業」和「市場」間尋找自己的位置。明光市王氏機械化養雞場總經理王守才說，陳宏權為他們打造了進場的鑰匙。

去年初，陳宏權幫助明光市的畜禽企業將技術推廣、服務和生產、管理標準化，並通過ISO9001認證體系，王守才在領到認證證書後，企業訂單大提升。

金寨縣古碑鎮「能人」宋永堂每次見到李福寶教授「臉上都笑開花」「要請吃飯」。

李福寶記得第一次見宋永堂時，對方只勉強客套談兩句，但其滿臉愁容卻印在李福寶心中。發愁的原因是「豬沒養好」，隨後李福寶帶領團隊從豬舍標準化改造到飼養模式改進等，為宋永堂的養豬場提供疾病防控、安全飼料配製等全面技術服務，並制定多項技術操作規程。

如今宋永堂的黑毛豬肉已經擁有穩定市場，他說「多虧了李教授和他的團隊」。