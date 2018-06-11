他，90後台灣律師 在北京打拚

2018-06-11 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「公益為民，律師典範」，這是懸掛在北京國聯律師事務所會議室的一面錦旗。受贈者是該所「90後」律師、來自台灣的沈傑。

新華社報導，1990年出生的沈傑，在桃園眷村長大。2002年小學畢業的他隨父親回老家四川成都，進溫江中學就讀。

「那時大陸剛提出西部大開發不久，成都市區到郊區的高速公路還沒開通，到網吧還是撥號上網。」儘管與台灣的生活比還是有些落差，但成都人的熱情、包容，很快讓沈傑融入。他和外地同學一起住校，大家朝夕相處，成為好朋友。

2008年沈傑準備參加大陸高校港澳台學生的聯招考試。由於父親在台灣從事社區服務，經常做法律諮詢，他認為學法律對兒子的職業生涯有幫助，於是沈傑報考了中國政法大學法學專業。

「18歲時，我對法律還一點都不了解。大一時第一門課『法理學基礎』就掛掉了。」沈傑坦承，在初學者看來，法律枯燥難懂。但只要沉下心來學，慢慢就能體會到法學理論與實踐的奧妙。

他念本科時，常去北京的基層法院旁聽審判，還曾在成都市武侯區檢察院實習。「聽審時，大多是民事案件，有時會覺得是雞毛蒜皮。但聽多了，就會按照法律人的思維轉換角度來觀察，我會琢磨，人與人的糾紛怎樣形成，證據如何取得，訴求的權利基礎何在，這些都需要有法律來支撐。」

與大陸同學一樣，沈傑也拚盡全力投入了司法考試的戰場。他考了三次：第一次是大四，差十分，他很懊惱。第二次是研一，在成都備考後正準備坐火車赴京，不料在火車站錢包被盜，影響考前狀態，再次抱憾。第三次是2013年，沈傑乾脆選擇在成都考試，終於成功取得法律職業資格證書。

「錢包被偷那次，成都火車站派出所的民警湊了50塊錢給我，還塞給我10桶方便麵，我滿感動的。」這「雪中送炭」的情誼令他感念至今。

畢業時，沈傑報考研究生成功，師從著名民商法學者趙旭東。2014年經介紹，正在讀研究所的他，到北京國聯律師事務所實習。

「國聯有50多位律師，大家彼此都認識，業務上有問題可以互相交流，氛圍比較寬鬆。在向前輩請教的過程中，我學到很多。」沈傑說。

在工作中，沈傑常和大陸當事人打交道。「他們並不知道我是台灣人，往往是後來才得知，都會有點驚訝。雖然我們來自海峽兩岸，但聊起家常來也沒什麼隔閡。」

沈傑說，法律講求專業，與身分無關，同時也應有溫度。不少客戶通過他的法律服務，對台灣青年有更直觀的了解。

談起當律師的感受，沈傑說與大陸同事的感覺一樣，挺有成就感。他認為，大陸有13億人口，機會眾多，是很棒的市場，相比下，台灣法律服務市場基本已飽和。去年司法部公布新政策，擴大取得國家法律職業資格的台灣居民在大陸從事律師職業的執業範圍。今年初大陸發布「31條惠及台灣同胞措施」，向台灣居民開放絕大部分國家職業資格考試，對有意到大陸發展的台灣學子都是利好多。

沈傑說，「我最近一直在台灣青年說，大陸給我們很多政策上的幫助，但並非因為我們是台灣人，就理所應當在大陸獲得成功。我們始終要靠自己雙腳站立起來，腳踏實地。」

沈傑說，「最近我會去台灣世新大學辦講座，主題就是『來大陸就業創業需要注意哪些法律問題』」。他希望為兩岸民眾間積累一點正面的理解和善意。如果能實現，也算是小小的功勞。