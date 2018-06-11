雲南轉種澳洲堅果 小山村發了家

2018-06-11 02:26 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



63歲的李治忠不清楚澳洲在世界地圖上的位置，卻是培植「澳洲堅果」的高手。十多年來，守著家裡30畝堅果林，從育苗到結果，他幾乎全年「陪護」。

新華社報導，李治忠家在雲南省臨滄市永德縣大雪山鄉動旨村，這個小山村是中國著名的澳洲堅果產區。20多年前，村裡一些有眼光的農民率先撂下鋤頭種起了「洋作物」。

上世紀90年代初，永德縣引種試種澳洲堅果，動旨村成為當地最早一批「試驗田」。

「以前村裡山山嶺嶺都是玉米棒子、土豆秧子（馬鈴薯苗），村民們代代農耕，靠天吃飯。」李治忠說，大多數扛慣了鋤頭種地的農民捨不下老本行，但有一個人不同。

李治忠口中這位特立獨行的人，是村裡的澳洲堅果種植元老—年近七旬的畢家富。他當年無意中從一本雜誌中了解到澳洲堅果培育環境和高附加值後，覺得家鄉的氣候正適合，於是決心賭一把。

畢家富跑到縣裡爭取到100株澳洲堅果苗，回到村裡，選地、育苗、定植、施肥。縣裡技術員時不時跑到他家田間地頭指導，他也常跑到縣上購買書籍、鑽研技術。

三年開花，三年結果。2001年畢家富家的五畝澳洲堅果迎來第一次結果，此後產量逐年攀升，每畝收入最高達1.6萬元人民幣左右。「看到老畢嘗到了甜頭，鄉鄰們漸漸轉了心思，找上門買樹苗、學技術。」李治忠說。

本世紀初，當地開始實施「退耕還林」，永德縣也借機將動旨村一帶的澳洲堅果產業做成樣板工程，同時向全縣農戶大規模發放堅果苗。一時間，成片堅果林迅速爬滿山頭與河谷。後來，隨著龍頭企業入駐、種植大戶帶動，縣裡大部分鄉鎮都開始涉足標準化種植。

「從前種苞谷（玉米），一年下來辛苦不說，每畝收入有時還不到1000元。」李治忠說，澳洲堅果果仁質細、酥脆，不愁銷路，近年來的結果季，有時農民還沒來得及採摘，樹上的堅果就被預訂完了。

雖然年歲大了，但李治忠仍閒不住，經常換上膠鞋，鑽進堅果林觀察長勢。「小苗長成大樹，我也老了。但豐收時我一人打100多斤果子不是問題。」他說。

「我家車子13萬，房子40多萬，錢款都是一次付清。」李治忠說，許多人靠種堅果發了家。

臨滄市林業局相關負責人表示，目前當地正依靠澳洲堅果產業優勢，在永德縣規畫「百里堅果長廊」；一批堅果加工企業在臨滄落地開花，殼果、果仁、糖果等產品實現全鏈條加工；知名零售電商也看上雲南堅果貨源，簽下長期戰略合作協議。

目前臨滄市八個縣（區）的17萬餘戶農戶投身堅果產業。當地澳洲堅果種植面積近200萬畝，初結果面積23萬畝，產量5700餘噸。

澳洲堅果樹形美、樹冠高。為充分利用林下空間，近年來，當地謀畫新的農林創收點子「堅果林＋咖啡」套種模式。

目前永德縣是試點縣，每畝地種植堅果20棵，間種咖啡220株，畝產值超過1萬元。「往年只盼著堅果結果，如今咖啡長勢也要掛心。「李治忠家去年套種了幾畝咖啡，生活也有了新盼頭。