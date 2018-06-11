世界海洋日 金門+廈門放流77萬尾魚苗

2018-06-11 02:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



6月8日是第十個世界海洋日。廈門、金門兩地聯合開展增殖放流活動，在廈金中線海域211航標附近海區，廈門放流65萬尾魚苗，金門放流12萬尾魚苗，大批魚苗順著魚梯滑入海中的景象，蔚為壯觀。

新華社報導，在這次放流活動中，廈門市海洋與漁業局提供鱸魚5萬尾、黃鰭鯛5萬尾、黑鯛5萬尾及大黃魚50萬尾，金門縣水產試驗所提供四指馬鮁（午魚）、黑鯛、鱸魚、平鯛各3萬尾。

廈金兩地已連續四年共同開展增殖放流活動。為恢復大廈門灣的生物資源，改善生物族群結構，修復生態環境，提高水域生產力，廈門市海洋與漁業局與金門縣水產試驗所在維護生物多樣性和水域生態安全等多方面形成共識，2015年共同發起實施兩岸聯合增殖放流活動。

廈門市海洋與漁業研究所副所長莊宏儒表示，透過近年來對水產市場、漁民漁戶的走訪調查之後發現，廈門漁民在生產中捕獲的黑鯛、黃鰭鯛數量明顯恢復，金門漁民也報告稱大黃魚等水產資源數量明顯增加。

四年來，兩岸總共放流魚苗尾數累計達1700萬尾，放流魚種包含黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、石斑魚等；放流長毛對蝦和日本對蝦蝦苗達9.7億尾。

莊宏儒表示，放流活動特別選用經過檢驗無藥物殘留的魚蝦健康個體，個體體型均達到標準，苗種在海洋中的存活率明顯提升。